Чому в одних регіонах світла більше, а в інших - менше: пояснення Міненерго

У міністерстві розповіли, що пропускної спроможності електромереж недостатньо для передачі значної кількості електроенергії до "дефіцитних" регіонів країни.

Це відбувається через масовані обстріли і пошкодження об’єктів генерації на сході країни та пошкодження об’єктів системи передачі на ключових підстанціях "Укренерго".

"Тому, допоки триває відновлення об’єктів генерації та системи передачі, "Укренерго" вимушено застосовує різні черги графіків погодинних відключень. Це необхідно, аби уникнути системної аварії", - йдеться у публікації.

Міненерго наголошує - ключовою є проблема з передачею електроенергії. Воно пояснило, що між регіонами країни існують високовольтні "мости" - лінії електропередач та автотрансформатори.

"Ворог цілеспрямовано б’є саме по цих вузлах передачі. Тому, навіть коли електроенергія виробляється, через зруйновані мережі її часто фізично неможливо доставити до споживачів", - пояснили українцям.

Наприклад, АЕС на заході України можуть виробляти достатню кількість електроенергії, однак транспортувати її в східні регіони неможливо через пошкодження магістралі. Таким чином, вона "замкнена" у регіоні генерації, в якому відповідно і більше світла.

Міненерго додало, що пошкодження в Україні відбуваються щодня, проте не завжди вони пов'язані з ворожими обстрілами. Це можуть бути і аварійні ситуації, оскільки енергосистема країни працює на межі своїх можливостей.

"Таким чином, різниця у графіках - це результат накладання багатьох факторів: від можливості генерувати електроенергію до її транспортування", - зауважили у міністерстві.