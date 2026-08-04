Чому одні міста залучають інвестиції для розвитку, а інші втрачають їх: погляд SENSAR Development

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву засновника і CEO SENSAR Development Марка Марченка.

Сьогодні карта інвестиційної привабливості України переписується в режимі реального часу. Таку оцінку CEO SENSAR Development озвучив під час нещодавнього форуму Forbes Development, де цього року, зокрема, обговорювали рішення, які дозволять розблокувати розвиток українських міст.

Війна та масове переміщення населення створили нові центри економічної активності, переважно на заході країни. Однак наявність капіталу та готовність бізнесу будувати сучасну інфраструктуру - це лише половина успіху. Інша, часто вирішальна частина, залежить від готовності місцевої влади цей капітал прийняти, зазначив Марк Марченко.

Роль місцевої влади та реформ у залученні інвестицій

Наразі саме місцева влада дедалі більше визначає, наскільки швидко місто розвиватиметься та чи стане привабливим для бізнесу.

"Сьогодні дуже багато залежить від мерів і місцевої влади. Є міста, які готові до інновацій і до європейського формату розвитку. А є міста, де ти приходиш із сучасним інфраструктурним проєктом, приводиш бренди, створюєш нову якість, але стикаєшся з абсурдними обмеженнями і ручними правилами", - розповів Марк Марченко на форумі Forbes Development.

Засновник і CEO SENSAR Development Марк Марченко (фото: пресслужба)

На його думку, успіх розвитку українського міста сьогодні полягає не лише у вигідному географічному розташуванні. Вирішальним фактором стає здатність місцевої влади створювати прозорі правила гри та підтримувати проєкти, які формують нову якість міського середовища.

І в цьому контексті він позначив важливість реформи ДІАМ та поступову цифровізацію процедур.

"Держава зробила важливі кроки, зокрема реформу ДІАМ. Не всі девелопери адаптувалися до того, що більше не треба платити, а треба працювати за правилами. Це може звучати крінжово, але адаптація до нових правил без корупції - теж складний процес. Водночас це правильний напрямок, і він допомагає ринку ставати прозорішим", - підкреслив CEO SENSAR Development.

Тож інвестиційні потоки дедалі частіше концентруються там, де бізнес відчуває відкритість до співпраці.

"Гроші перетікають туди, де люди готові їх приймати. Не всі міста виявилися готовими до припливу інвестицій, девелоперів і нових проєктів. Іноді місто декларує відкритість, але на практиці зайти туди майже неможливо", - пояснив Марк Марченко.

Під час форуму обговорили, як залучити інвестиції у міста (фото: пресслужба)

Що робить міста новими центрами зростання

Сьогодні важливим рушієм розвитку міста є не лише його локація чи ресурси, але й якість управління та готовність співпрацювати з бізнесом. Адже саме це визначає, чи перетвориться потенціал міста на реальні проєкти, що змінять економіку та якість життя громади.

Досвід девелоперів показує, що ті регіони та міста, які змогли швидко адаптуватися до нових викликів і вибудувати конструктивний діалог із бізнесом, стали новими центрами економічного зростання. І зараз вони вже отримують нові робочі місця, сучасну інфраструктуру, міжнародні бренди та додаткові податкові надходження.