Почему одни города привлекают инвестиции в развитие, а другие теряют их: взгляд SENSAR Development

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя и CEO SENSAR Development Марка Марченко.

Сегодня карта инвестиционной привлекательности Украины переписывается в режиме реального времени. Такую оценку CEO SENSAR Development озвучил на недавнем форуме Forbes Development, где в этом году, в частности, обсуждали решения, позволяющие разблокировать развитие украинских городов.

Война и массовое движение населения создали новые центры экономической активности, преимущественно на западе страны. Однако наличие капитала и готовность бизнеса строить современную инфраструктуру - это лишь половина успеха. Другая, часто решающая часть, зависит от готовности местной власти этот капитал принять, отметил Марк Марченко.

Роль местной власти и реформ в привлечении инвестиций

В настоящий момент именно местная власть все больше определяет, насколько быстро город будет развиваться и станет ли привлекательным для бизнеса.

"Сегодня очень многое зависит от мэров и местных властей. Есть города, которые готовы к инновациям и к европейскому формату развития. А есть города, где ты приходишь с современным инфраструктурным проектом, приводишь бренды, создаешь новое качество, но сталкиваешься с абсурдными ограничениями и ручными правилами", - рассказал Марк Марченко на форуме Forbes Development.

Основатель и CEO SENSAR Development Марк Марченко (фото: пресс-служба)

По его мнению, успех развития украинского города сегодня состоит не только в выгодном географическом расположении. Решающим фактором становится способность местных властей создавать прозрачные правила игры и поддерживать проекты, формирующие новое качество городской среды.

И в этом контексте он обозначил важность реформы ДИАМ и постепенную цифровизацию процедур.

"Государство сделало важные шаги, в частности реформу ДИАМ. Не все девелоперы адаптировались к тому, что больше не нужно платить, а нужно работать по правилам. Это может звучать кринжево, но адаптация к новым правилам без коррупции - тоже сложный процесс. В то же время это правильное направление, и он помогает рынку становиться более прозрачным", - подчеркивает CEO SENSAR Development.

Поэтому инвестиционные потоки все чаще концентрируются там, где бизнес чувствует открытость к сотрудничеству.

"Деньги перетекают туда, где люди готовы их принимать. Не все города оказались готовы к притоку инвестиций, девелоперов и новых проектов. Иногда город декларирует открытость, но на практике зайти туда почти невозможно", - пояснил Марк Марченко.

Во время форума обсудили, как привлечь инвестиции в города (фото: пресс-служба)

Что делает города новыми центрами роста

Сегодня важным двигателем развития города является не только его локация или ресурсы, но и качество управления и готовность сотрудничать с бизнесом. Ведь именно это определяет, превратится ли потенциал города в реальные проекты, которые изменят экономику и качество жизни общества.

Опыт девелоперов показывает, что регионы и города, которые смогли быстро адаптироваться к новым вызовам и выстроить конструктивный диалог с бизнесом, стали новыми центрами экономического роста. Сейчас они уже получают новые рабочие места, современную инфраструктуру, международные бренды и дополнительные налоговые поступления.