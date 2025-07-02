Чому одна особливість iPhone 17 може перевернути ваші плани на покупку

Які моделі iPhone 17 отримають ProMotion?

У 2022 році Apple представила важливе оновлення дисплея для окремих моделей iPhone. Технологія ProMotion забезпечила перший в історії iPhone завжди увімкнений екран і значно поліпшену частоту оновлення в 120 Гц.

Три роки поспіль функція ProMotion залишалася ексклюзивною для моделей iPhone Pro. Однак нещодавно з'явилися чутки, що з випуском iPhone 17 ситуація зміниться.

Відомий аналітик Росс Янг, який часто точно пророкує всі новинки, пов'язані з дисплеями, заявив, що всі моделі iPhone 17 отримають LTPO-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. Це означає, що всі нові моделі повинні отримати підтримку ProMotion.

Однак нещодавно китайський інсайдер Fixed Focus Digital повідомив, що хоча нові моделі і матимуть екрани з підвищеною частотою оновлення, технології ProMotion у них не буде. Це може стати серйозним фактором для деяких покупців.

ProMotion може вплинути на вибір між iPhone 17 Air і iPhone 17 Pro

Питання про те, чи буде ProMotion в iPhone 17 Air, залишається однією з головних загадок перед вересневою презентацією Apple. Для тих, хто збирається оновитися цього року, це може стати ключовим фактором при виборі моделі.

Без ProMotion власникам iPhone Pro буде особливо складно перейти на iPhone 17 Air.

Уже й так зменшена автономність та погіршена камера роблять Air менш привабливим для деяких покупців, а відсутність ProMotion може стати ще одним вагомим недоліком.

Однак якщо ProMotion все ж з'явиться в iPhone 17 Air, ультратонкий дизайн і футуристичний стиль цієї моделі можуть привернути увагу користувачів Pro більше, ніж будь-коли раніше.

Функція ProMotion (фото: 9to5Mac)