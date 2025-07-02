Почему одна особенность iPhone 17 может перевернуть ваши планы на покупку

Какие модели iPhone 17 получат ProMotion?

В 2022 году Apple представила важное обновление дисплея для отдельных моделей iPhone. Технология ProMotion обеспечила первый в истории iPhone всегда включенный экран и значительно улучшенную частоту обновления в 120 Гц.

Три года подряд функция ProMotion оставалась эксклюзивной для моделей iPhone Pro. Однако недавно появились слухи, что с выпуском iPhone 17 ситуация изменится.

Известный аналитик Росс Янг, который часто точно предсказывает все новинки, связанные с дисплеями, заявил, что все модели iPhone 17 получат LTPO-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Это значит, что все новые модели должны получить поддержку ProMotion.

Однако недавно китайский инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что хотя у новых моделей и будут экраны с повышенной частотой обновления, технологии ProMotion в них не будет. Это может стать серьезным фактором для некоторых покупателей.

ProMotion может повлиять на выбор между iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro

Вопрос о том, будет ли ProMotion в iPhone 17 Air, остается одной из главных загадок перед сентябрьской презентацией Apple. Для тех, кто собирается обновиться в этом году, это может стать ключевым фактором при выборе модели.

Без ProMotion владельцам iPhone Pro будет особенно сложно перейти на iPhone 17 Air.

Уже и так уменьшенная автономность и ухудшенная камера делают Air менее привлекательным для некоторых покупателей, а отсутствие ProMotion может стать еще одним весомым недостатком.

Однако если ProMotion все же появится в iPhone 17 Air, ультратонкий дизайн и футуристичный стиль этой модели могут привлечь внимание пользователей Pro больше, чем когда-либо прежде.

Функция ProMotion (фото: 9to5Mac)