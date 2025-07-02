Почему одна особенность iPhone 17 может перевернуть ваши планы на покупку

Apple представит линейку iPhone 17 всего через два месяца. Хотя большинство характеристик новых моделей уже известны, есть один крупный вопрос, который может повлиять на решение многих пользователей об обновлении - поддержка технологии ProMotion.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
В 2022 году Apple представила важное обновление дисплея для отдельных моделей iPhone. Технология ProMotion обеспечила первый в истории iPhone всегда включенный экран и значительно улучшенную частоту обновления в 120 Гц.
Три года подряд функция ProMotion оставалась эксклюзивной для моделей iPhone Pro. Однако недавно появились слухи, что с выпуском iPhone 17 ситуация изменится.
Известный аналитик Росс Янг, который часто точно предсказывает все новинки, связанные с дисплеями, заявил, что все модели iPhone 17 получат LTPO-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Это значит, что все новые модели должны получить поддержку ProMotion.
Однако недавно китайский инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что хотя у новых моделей и будут экраны с повышенной частотой обновления, технологии ProMotion в них не будет. Это может стать серьезным фактором для некоторых покупателей.
Вопрос о том, будет ли ProMotion в iPhone 17 Air, остается одной из главных загадок перед сентябрьской презентацией Apple. Для тех, кто собирается обновиться в этом году, это может стать ключевым фактором при выборе модели.
Без ProMotion владельцам iPhone Pro будет особенно сложно перейти на iPhone 17 Air.
Уже и так уменьшенная автономность и ухудшенная камера делают Air менее привлекательным для некоторых покупателей, а отсутствие ProMotion может стать еще одним весомым недостатком.
Однако если ProMotion все же появится в iPhone 17 Air, ультратонкий дизайн и футуристичный стиль этой модели могут привлечь внимание пользователей Pro больше, чем когда-либо прежде.
Вас может заинтересовать: