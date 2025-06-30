Чому неповнолітнім заборонено водити авто і яке покарання загрожує батькам

Неповнолітній за кермом у Тернополі

Минулого тижня у Тернополі патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який рухався з перевищенням швидкості - 74 км/год у межах населеного пункту. За кермом був 17-річний юнак без водійського посвідчення, поруч сидів його батько, який пояснив, що вчить сина керувати автомобілем.

На неповнолітнього водія склали два протоколи - за перевищення швидкості та за керування без прав. Батько отримав постанову за передачу керування особі без відповідного права.

Вікові обмеження та права водія в Україні

В Україні неповнолітнім заборонено керувати транспортними засобами, оскільки вони не мають права отримати водійське посвідчення. Керувати авто можуть лише особи, які досягли встановлених законом вікових обмежень і мають дійсний документ відповідної категорії.

Вік для отримання водійських прав в Україні:

16 років - мопеди та мотоцикли (категорія "А");

- мопеди та мотоцикли (категорія "А"); 18 років - легкові автомобілі (категорія "В") та вантажівки (категорія "С");

- легкові автомобілі (категорія "В") та вантажівки (категорія "С"); 19 років - автомобілі з причепом (категорія "ВЕ"), вантажівки з причепом (категорія "С1Е") та автопоїзди (категорія "СЕ").

Навчання водінню - лише з інструктором

Навчання водінню має проходити лише під керівництвом кваліфікованих інструкторів, які мають відповідний атестат від МВС України. Його мають проводити виключно на навчальному авто.

За керування транспортним засобом без водійського посвідчення, зокрема неповнолітніми, передбачено штраф у розмірі 3400 гривень, який сплачують батьки або законні представники. Навіть у разі екстрених ситуацій, коли водій втрачає свідомість, це правило діє.

Крім того, керування авто у нетверезому стані (під впливом алкоголю чи наркотиків) для неповнолітніх тягне за собою суворіше покарання - штраф 17 тисяч гривень. Такий же штраф очікує і водіїв, які відмовляються проходити тест на сп’яніння.