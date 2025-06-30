Почему несовершеннолетним запрещено водить авто и какое наказание грозит родителям

Несовершеннолетний за рулем в Тернополе

На прошлой неделе в Тернополе патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который двигался с превышением скорости - 74 км/ч в пределах населенного пункта. За рулем был 17-летний юноша без водительского удостоверения, рядом сидел его отец, который объяснил, что учит сына управлять автомобилем.

На несовершеннолетнего водителя составили два протокола - за превышение скорости и за управление без прав. Отец получил постановление за передачу управления лицу без соответствующего права.

Возрастные ограничения и права водителя в Украине

В Украине несовершеннолетним запрещено управлять транспортными средствами, поскольку они не имеют права получить водительское удостоверение. Управлять авто могут только лица, достигшие установленных законом возрастных ограничений и имеющие действительный документ соответствующей категории.

Возраст для получения водительских прав в Украине:

16 лет - мопеды и мотоциклы (категория "А");

- мопеды и мотоциклы (категория "А"); 18 лет - легковые автомобили (категория "В") и грузовики (категория "С");

- легковые автомобили (категория "В") и грузовики (категория "С"); 19 лет - автомобили с прицепом (категория "ВЕ"), грузовики с прицепом (категория "С1Е") и автопоезда (категория "СЕ").

Обучение вождению - только с инструктором

Обучение вождению должно проходить только под руководством квалифицированных инструкторов, которые имеют соответствующий аттестат от МВД Украины. Его должны проводить исключительно на учебном авто.

За управление транспортным средством без водительского удостоверения, в частности несовершеннолетними, предусмотрен штраф в размере 3400 гривен, который платят родители или законные представители. Даже в случае экстренных ситуаций, когда водитель теряет сознание, это правило действует.

Кроме того, управление авто в нетрезвом состоянии (под воздействием алкоголя или наркотиков) для несовершеннолетних влечет за собой более суровое наказание - штраф 17 тысяч гривен. Такой же штраф ожидает и водителей, которые отказываются проходить тест на опьянение.