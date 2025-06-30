Почему несовершеннолетним запрещено водить авто и какое наказание грозит родителям

В Украине управление транспортным средством без водительского удостоверения строго запрещено, особенно для несовершеннолетних, которые вообще не имеют права получить водительские права.
О возрастных ограничениях, правилах обучения и штрафах рассказывает РБК-Украина.
На прошлой неделе в Тернополе патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, который двигался с превышением скорости - 74 км/ч в пределах населенного пункта. За рулем был 17-летний юноша без водительского удостоверения, рядом сидел его отец, который объяснил, что учит сына управлять автомобилем.
На несовершеннолетнего водителя составили два протокола - за превышение скорости и за управление без прав. Отец получил постановление за передачу управления лицу без соответствующего права.
В Украине несовершеннолетним запрещено управлять транспортными средствами, поскольку они не имеют права получить водительское удостоверение. Управлять авто могут только лица, достигшие установленных законом возрастных ограничений и имеющие действительный документ соответствующей категории.
Возраст для получения водительских прав в Украине:
Обучение вождению должно проходить только под руководством квалифицированных инструкторов, которые имеют соответствующий аттестат от МВД Украины. Его должны проводить исключительно на учебном авто.
За управление транспортным средством без водительского удостоверения, в частности несовершеннолетними, предусмотрен штраф в размере 3400 гривен, который платят родители или законные представители. Даже в случае экстренных ситуаций, когда водитель теряет сознание, это правило действует.
Кроме того, управление авто в нетрезвом состоянии (под воздействием алкоголя или наркотиков) для несовершеннолетних влечет за собой более суровое наказание - штраф 17 тысяч гривен. Такой же штраф ожидает и водителей, которые отказываются проходить тест на опьянение.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине запретили обучать вождению родственникам или знакомым - теперь это могут делать только сертифицированные инструкторы в аккредитованных автошколах.
Также мы рассказывали, что начинающие водители в нашей стране получают временное удостоверение на 2 года. Если за этот период они трижды или более нарушат ПДД, придется повторно сдавать экзамены, чтобы получить постоянное удостоверение.
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