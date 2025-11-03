Чому неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень? Що кажуть енергетики

"Укренерго" працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Але через входження у холодний сезон та постійні удари РФ поки неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Відповідаючи на питання стосовно того, чи можна робити хоч якісь прогнози щодо відключень світла на тиждень або тижні, Замулко зазначив, що давати будь-які прогнози вкрай важко.
"Ну, давайте так. На сьогоднішній день "Укренерго" і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються", - зазначив Замулко.
За його словами, енергосистема України буде постійно підсилювати мережі, і вести відновлювальні роботи на місцях влучань.
"Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення. Тому треба готуватися до того, що цей процес будемо максимально зменшувати (негативний вплив обстрілів – ред.)", - додав т.в.о. голови "Держенергонагляду".
Він також підкреслив, що у випадку, якщо вдасться зупинити процес руйнувань, тоді можна буде поступово рухатися до позитиву з точки зору забезпечення електричною енергією населення.
Війська РФ в останні місяці відновили удари по енергетичним об'єктам в Україні. Так, сьогодні вночі, 3 листопада, під ударом дронів опинилась Миколаївська область. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Раніше стало відомо, що в Україні сьогодні відмінили графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах.
Також РБК-Україна вже повідомляло, що Росія намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу в середині держави.