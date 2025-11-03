Чому неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень? Що кажуть енергетики

Відповідаючи на питання стосовно того, чи можна робити хоч якісь прогнози щодо відключень світла на тиждень або тижні, Замулко зазначив, що давати будь-які прогнози вкрай важко.

"Ну, давайте так. На сьогоднішній день "Укренерго" і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються", - зазначив Замулко.

За його словами, енергосистема України буде постійно підсилювати мережі, і вести відновлювальні роботи на місцях влучань.

"Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення. Тому треба готуватися до того, що цей процес будемо максимально зменшувати (негативний вплив обстрілів – ред.)", - додав т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Він також підкреслив, що у випадку, якщо вдасться зупинити процес руйнувань, тоді можна буде поступово рухатися до позитиву з точки зору забезпечення електричною енергією населення.