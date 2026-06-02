Чому наступ окупантів зупинився і чи буде мир восени. Аналітика за хвилину

Падіння темпів російського наступу та перенесення війни на територію РФ змусили Кремль нервувати. Поки Сили оборони перерізають логістику ворога, Москва відповідає масованим терором Києва, намагаючись виторгувати мир на власних умовах.
Розбираємо головні інсайди про зміну динаміки на фронті та кулуарні переговори у матеріалі РБК-Україна нижче.
Час уперше за період великої війни почав працювати на Україну. Завдяки концепції активної оборони Олександра Сирського та масовому застосуванню технологій ЗСУ стабілізували фронт. На цьому тлі Банкова бачить шанс завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року – під вибори до Конгресу США.
Розрахунок Банкової базується на прагненні США врегулювати ситуацію до виборів 3 листопада. Очікується візит в Україну переговорників Дональда Трампа – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. ЄС також шукає компроміс щодо призначення єдиного посередника.
Позиція Путіна залежатиме від фронту: якщо він остаточно застрягне на Донбасі, то через виснаження економіки та блекаути через українські удари по тилам РФ може перед зимою поставити війну на паузу. Завдання-максимум для України на 5-6 місяців – вийти на прийнятний мир.
Проте навіть у разі заморозки РФ спробує висунути принизливі гуманітарні вимоги, щоб розколоти українське суспільство, провести вибори та "перезапустити" війну проти ослабленої України.