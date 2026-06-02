Почему наступление оккупантов остановилось и будет ли мир осенью. Аналитика за минуту

Падение темпов российского наступления и перенос войны на территорию РФ заставили Кремль нервничать. Пока Силы обороны перерезают логистику врага, Москва отвечает массированным террором Киева, пытаясь выторговать мир на собственных условиях.
Разбираем главные инсайды о смене динамики на фронте и кулуарных переговорах в материале РБК-Украина ниже.
Время впервые за период большой войны начало работать на Украину. Благодаря концепции активной обороны Александра Сырского и массовому применению технологий ВСУ стабилизировали фронт. На этом фоне Банковая видит шанс завершить горячую фазу войны до ноября 2026 года – под выборы в Конгресс США.
Расчет Банковой базируется на стремлении США урегулировать ситуацию до выборов 3 ноября. Ожидается визит в Украину переговорщиков Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. ЕС также ищет компромисс по назначению единого посредника.
Позиция Путина будет зависеть от фронта: если он окончательно застрянет на Донбассе, то из-за истощения экономики и блэкаута из-за украинских ударов по тылам РФ может перед зимой поставить войну на паузу. Задача-максимум для Украины на 5-6 месяцев – выйти на приемлемый мир.
Однако даже в случае заморозки РФ попытается выдвинуть унизительные гуманитарные требования, чтобы расколоть украинское общество, провести выборы и "перезапустить" войну против ослабленной Украины.