Чому не можна забувати про зміну масла в двигуні: ризики та пошкодження

Зрозуміло, що миттєвої катастрофи не станеться – кінцевої календарної дати чи критичних цифр на одометрі двигун не помітить і працюватиме собі далі. Але наслідки для агрегата звісно будуть.

Що таке стара олива

Для початку коротко про те, у чому сутність старіння моторної оливи. Так, до кінця визначеного їй терміну служби олія старіє. Вона втрачає частину своїх якостей і від віку, і від подоланих разом з мотором кілометрів (точніше, відпрацьованих мотогодин). І є цілий набір чинників, які впливають на процес старіння.

По-перше, свою недобру справу робить волога, що конденсується у внутрішньому об’ємі холодного, не повністю прогрітого двигуна: внаслідок контакту з картерними газами вона утворює кислоти (азотну, сірчану, сірчисту). Це знижує лужне число оливи, і вона втрачає свої захисні якості. Поступово починають домінувати кислоти, відтак розвивається корозійне зношування металевих деталей двигуна – і щоб ви знали, це один з основних видів зношування в сучасних моторах.

Крім того, олива, яка перевищила свій термін роботи, має більш високу в'язкість. Це означає погіршення пускових якостей в холодний період, а головне – порушуються умови змащування, запрограмовані конструкторами. Тобто відповідальні деталі зношуються більш інтенсивно.

Для майбутньої долі двигуна важливо, що стара олива втрачає свої миючі присадки (це стається почасти через пальне, яке так чи інакше потрапляє в оливу). Це означає, що на деталях відкладатиметься більше нагару і вони будуть зношуватись з більшою інтенсивністю.

Відмінності дешевої і дорогої оливи

Негарні процеси, спричинені старінням оливи, починаються не в той же день, коли на лічильнику почнеться відлік перепробігу оливи. Її старіння відбувається поступово, відтак, якщо сама олива була дешевою, а умови експлуатації мотора – важкими, то її деградація на той момент вже буде, так би мовити, в процесі. З іншого боку, олива преміального класу невеликого перепробігу може і не помітити, оскільки запас ефективності присадок у таких продуктів завжди вище.

Чим шкодить стара олива в двигуні

Дуже погано, що бруд, залишений на деталях через слабку дію так званих миючих присадок, після нагрівання перетворюється на шлам, погіршується теплообмін між деталями двигуна і змащування окремих пар тертя.

Відкладення, залишені у відповідальних місцях та в місцях підвищеного нагріву – поршнях, канавках їхніх кілець – теж перетворюються на шлам і лакоподібні відкладення. Вони обмежують рухливість кілець, знижується компресія в циліндрах, відповідно падає потужність двигуна, підвищується витрата палива та самої оливи.

При цьому зайва олива залишається на поршнях і в камері згоряння, і перегріваючись (200 градусів С і вище), вона перетворюється на шлам, а в особливо гарячих зонах – і на тверді вуглецеві відкладення. Які у свою чергу, виступаючи як абразив, сприяють інтенсивному зносу деталей циліндро-поршневої групи. Зношені миючі присадки старої оливи вже не можуть збирати ці забруднення і виносити їх у фільтр, відтак знос деталей прогресує ще більше.



Коротко

Отже, якщо пропустити строк заміни моторної оливи, спочатку нічого страшного не станеться. Проте кожен наступний кілометр і кожна наступна мотогодина, відпрацьовані двигуном на простроченій оливі, будуть для мотора все більш вбивчими: ресурс агрегата буде скорочуватись з підвищуючим коефіцієнтом.

Якщо ви відкладаєте заміну оливу свідомо (у житті бувають різні ситуації), уникайте шкідливих режимів двигуна: роботи на холостому ходу, руху з навантаженням на надто низьких обертах (до 1800 – 2000 об/хв) або навпаки, тривалої перекрутки мотора (вище 4000 об/хв). Якщо заміну доведеться відкладати і надалі, можливо, у вас вийде вчинити інакше – наприклад, тимчасово замінити оливу якоюсь недорогою? Якщо вона відповідатиме класу якості і в’язкості, це все одно буде краще, ніж накручувати друге коло міжсервісного пробігу на старезній оливі з фактично відсутніми присадками.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild, Opet та Liqui Moly.