Почему нельзя забывать о смене масла в двигателе: риски и повреждения

Понятно, что мгновенной катастрофы не произойдет - конечной календарной даты или критических цифр на одометре двигатель не заметит и будет работать себе дальше. Но последствия для агрегата конечно будут.

Что такое старое масло

Для начала коротко о том, в чем сущность старения моторного масла. Да, к концу положенного ему срока службы масло стареет. Оно теряет часть своих качеств и от возраста, и от преодоленных вместе с мотором километров (точнее, отработанных моточасов). И есть целый набор факторов, которые влияют на процесс старения.

Во-первых, свое недоброе дело делает влага, конденсирующаяся во внутреннем объеме холодного, не полностью прогретого двигателя: вследствие контакта с картерными газами она образует кислоты (азотную, серную, сернистую). Это снижает щелочное число масла, и оно теряет свои защитные качества. Постепенно начинают доминировать кислоты, в результате чего развивается коррозионный износ металлических деталей двигателя - и чтобы вы знали, это один из основных видов износа в современных моторах.

Кроме того, масло, превысившее свой срок работы, имеет более высокую вязкость. Это означает ухудшение пусковых качеств в холодный период, а главное - нарушаются условия смазки, запрограммированные конструкторами. То есть ответственные детали изнашиваются более интенсивно.

Для будущей судьбы двигателя важно, что старое масло теряет свои моющие присадки (это происходит отчасти из-за топлива, которое так или иначе попадает в масло). Это значит, что на деталях будет откладываться больше нагара и они будут изнашиваться с большей интенсивностью.

Отличия дешевого и дорогого масла

Нехорошие процессы, вызванные старением масла, начинаются не в тот же день, когда на счетчике начнется отсчет перепробега масла. Его старение происходит постепенно, поэтому, если само масло было дешевым, а условия эксплуатации мотора - тяжелыми, то его деградация на тот момент уже будет, так сказать, в процессе. С другой стороны, масло премиального класса небольшого перепробега может и не заметить, поскольку запас эффективности присадок у таких продуктов всегда выше.

Чем вредит старое масло в двигателе

Очень плохо, что грязь, оставленная на деталях из-за слабого действия так называемых моющих присадок, после нагрева превращается в шлам, ухудшается теплообмен между деталями двигателя и смазывание отдельных пар трения.

Отложения, оставленные в ответственных местах и в местах повышенного нагрева - поршнях, канавках их колец - тоже превращаются в шлам и лакообразные отложения. Они ограничивают подвижность колец, снижается компрессия в цилиндрах, соответственно падает мощность двигателя, повышается расход топлива и самого масла.

При этом лишнее масло остается на поршнях и в камере сгорания, и перегреваясь (200 градусов С и выше), оно превращается в шлам, а в особо горячих зонах - и в твердые углеродистые отложения. Которые в свою очередь, выступая как абразив, способствуют интенсивному износу деталей цилиндро-поршневой группы. Изношенные моющие присадки старого масла уже не могут собирать эти загрязнения и выносить их в фильтр, поэтому износ деталей прогрессирует еще больше.



Вкратце

Итак, если пропустить срок замены моторного масла, сначала ничего страшного не произойдет. Однако каждый следующий километр и каждый следующий моточас, отработанные двигателем на просроченном масле, будут для мотора все более убийственными: ресурс агрегата будет сокращаться с повышающим коэффициентом.

Если вы откладываете замену масла сознательно (в жизни бывают разные ситуации), избегайте вредных режимов двигателя: работы на холостом ходу, движения с нагрузкой на слишком низких оборотах (до 1800 - 2000 об/мин) или наоборот, длительной перекрутки мотора (выше 4000 об/мин). Если замену придется откладывать и в дальнейшем, возможно, у вас получится поступить иначе - например, временно заменить масло каким-то недорогим? Если оно будет соответствовать классу качества и вязкости, это все равно будет лучше, чем накручивать второй круг межсервисного пробега на старом масле с фактически отсутствующими присадками.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild, Opet и Liqui Moly.