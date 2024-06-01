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Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони

Фото: українці можуть отримати статус "у розшуку" у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Деякі військовозобов'язаним в Україні надано статус "у розшуку" у додатку "Резерв+". Щоб вирішити проблему, їм необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.

Про це у коментарі РБК-Україна заявили у Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що у розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Приклади таких порушень:

  • громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;
  • громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;
  • громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;
  • громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це в ТЦК;
  • громадянин не з'явився по повістці в ТЦК у зазначену дату без поважних причин.
  • громадянин, який отримав направлення на проходження ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;
  • громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Також у Міноборони уточнили, що статус "у розшуку" військовозобов'язаним можуть надати помилково.

Для того, щоб вирішити проблему з розшуком, у відомстві закликають військовозобов'язаних відвідати ТЦК.

Що робити зі статусом "у розшуку"

Варто зазначити, що минулого тижня заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко пояснювала, що українці зі статусом у розшуку можуть звернутися до служби технічної підтримки або відвідати ТЦК.

Якщо їх розшукують помилково, цю ситуацію виправлять.

Статус "у розшуку" можуть надати помилково, оскільки є людський фактор, пояснювала чиновниця.

"Резерв+"

Нагадаємо, в Україні з 18 травня запустили додаток "Резерв+", за допомогою якого військовозобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані.

Оновити дані, згідно з новим законом про мобілізацію, з 18 травня мають усі чоловіки протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.

Більш детально про додаток можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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