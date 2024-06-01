Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони

У відомстві пояснили, що у розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Приклади таких порушень:

громадянин не став на військовий облік, коли йому виповнилося 17 років;

громадянка з медичною чи фармацевтичною освітою не стала на військовий облік;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього назад у необхідні терміни;

громадяни, яких зняли з військового обліку, не стали на нього після 18 травня;

громадянин не проживає за зареєстрованим місцем проживання і не повідомив про це в ТЦК;

громадянин не з'явився по повістці в ТЦК у зазначену дату без поважних причин.

громадянин, який отримав направлення на проходження ВЛК, відмовився проходити медкомісію або після її проходження не з'явився до ТЦК;

громадянин не з'явився до ТЦК після отримання повістки про призов на військову службу.

Також у Міноборони уточнили, що статус "у розшуку" військовозобов'язаним можуть надати помилково.

Для того, щоб вирішити проблему з розшуком, у відомстві закликають військовозобов'язаних відвідати ТЦК.

Що робити зі статусом "у розшуку"

Варто зазначити, що минулого тижня заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко пояснювала, що українці зі статусом у розшуку можуть звернутися до служби технічної підтримки або відвідати ТЦК.

Якщо їх розшукують помилково, цю ситуацію виправлять.

Статус "у розшуку" можуть надати помилково, оскільки є людський фактор, пояснювала чиновниця.