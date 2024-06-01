Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони

Деякі військовозобов'язаним в Україні надано статус "у розшуку" у додатку "Резерв+". Щоб вирішити проблему, їм необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування.
Про це у коментарі РБК-Україна заявили у Міністерстві оборони України.
У відомстві пояснили, що у розшук військовозобов'язаний може потрапити, якщо він порушив правила військового обліку. Приклади таких порушень:
Також у Міноборони уточнили, що статус "у розшуку" військовозобов'язаним можуть надати помилково.
Для того, щоб вирішити проблему з розшуком, у відомстві закликають військовозобов'язаних відвідати ТЦК.
Варто зазначити, що минулого тижня заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко пояснювала, що українці зі статусом у розшуку можуть звернутися до служби технічної підтримки або відвідати ТЦК.
Якщо їх розшукують помилково, цю ситуацію виправлять.
Статус "у розшуку" можуть надати помилково, оскільки є людський фактор, пояснювала чиновниця.
Нагадаємо, в Україні з 18 травня запустили додаток "Резерв+", за допомогою якого військовозобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані.
Оновити дані, згідно з новим законом про мобілізацію, з 18 травня мають усі чоловіки протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф.
Більш детально про додаток можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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