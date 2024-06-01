Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны

В ведомстве объяснили, что в розыск военнообязанный может попасть, если он нарушил правила воинского учета. Примеры таких нарушений:

гражданин не стал на воинский учет, когда ему исполнилось 17 лет;

гражданка с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на воинский учет;

граждане, которых сняли с воинского учета, не встали на него обратно в необходимые сроки;

граждане, которых сняли с воинского учета, не встали на него обратно после 18 мая;

гражданин не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом в ТЦК;

гражданин не явился по повестке в ТЦК в указанную дату без уважительных причин.

гражданин, который получил направление на прохождение ВВК, отказался проходить медкомиссию или после ее прохождения не явился в ТЦК;

гражданин не явился в ТЦК после получения повестки о призыве на военную службу.

Также в Минобороны уточнили, что статус "в розыске" военнообязанным могут присвоить ошибочно.

Для того, чтобы решить проблему с розыском, в ведомстве призывают военнообязанных посетить ТЦК.

Что делать со статусом "в розыске"

Стоит отметить, что на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко объясняла, что украинцы со статусом “в розыске” могут обратиться в службу технической поддержки или посетить ТЦК.

В случае, если их разыскивают по ошибке, эту ситуацию исправят.

Статус "в розыске" могут присвоить ошибочно, поскольку присутствует человеческий фактор, объясняла чиновница.