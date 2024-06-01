Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны

Некоторые военнообязанным в Украине присвоен статус "в розыске" в приложении "Резерв+". Чтобы решить проблему, им необходимо обратиться в территориальные центры комплектования.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве объяснили, что в розыск военнообязанный может попасть, если он нарушил правила воинского учета. Примеры таких нарушений:
Также в Минобороны уточнили, что статус "в розыске" военнообязанным могут присвоить ошибочно.
Для того, чтобы решить проблему с розыском, в ведомстве призывают военнообязанных посетить ТЦК.
Стоит отметить, что на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко объясняла, что украинцы со статусом “в розыске” могут обратиться в службу технической поддержки или посетить ТЦК.
В случае, если их разыскивают по ошибке, эту ситуацию исправят.
Статус "в розыске" могут присвоить ошибочно, поскольку присутствует человеческий фактор, объясняла чиновница.
Напомним, в Украине с 18 мая запустили приложение “Резерв+”, при помощи которого военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные.
Обновить данные, согласно новому закону о мобилизации, с 18 мая должны все мужчины в течение 60 дней. В ином случае им грозит штраф.
Более детально о приложении можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.