Чому людям з цукровим діабетом необхідно щепитись додатково: пояснення МОЗ

Зменшення здатності імунної системи боротись з інфекціями - підвищує ризик серйозних ускладнень від захворювань. Наприклад, грип може спричинити підвищення рівня цукру в крові до небезпечно високих значень.

Пацієнти з діабетом мають більший ризик зараження гепатитом B, зокрема через процедури моніторингу рівня цукру в крові. Вони також мають підвищений ризик важких ускладнень від пневмонії, бактеремії та менінгіту.

З цих причин рекомендується робити додаткові щеплення проти грипу, гепатиту B (якщо вакцинація не проводилася в дитинстві), а також проти пневмокока та менінгококу.

Щоб отримати вакцини або проконсультуватися про вакцинацію, зверніться до свого сімейного лікаря.