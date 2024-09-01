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Чому людям з цукровим діабетом необхідно щепитись додатково: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Люди з цукровим діабетом потребують додаткових щеплень з кількох причин. Навіть при ефективному контролі рівня цукру в крові, їх імунна система може бути менш здатна боротися з інфекціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

 

Зменшення здатності імунної системи боротись з інфекціями - підвищує ризик серйозних ускладнень від захворювань. Наприклад, грип може спричинити підвищення рівня цукру в крові до небезпечно високих значень.

Пацієнти з діабетом мають більший ризик зараження гепатитом B, зокрема через процедури моніторингу рівня цукру в крові. Вони також мають підвищений ризик важких ускладнень від пневмонії, бактеремії та менінгіту.

З цих причин рекомендується робити додаткові щеплення проти грипу, гепатиту B (якщо вакцинація не проводилася в дитинстві), а також проти пневмокока та менінгококу. 

Щоб отримати вакцини або проконсультуватися про вакцинацію, зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найпоширеніші міфи щодо цукрового діабету, в які вартувало б припинити вірити.

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Мінстерство охорони здоров'я України