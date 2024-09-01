Почему людям с сахарным диабетом необходимо прививаться дополнительно: объяснение Минздрава

Уменьшение способности иммунной системы бороться с инфекциями - повышает риск серьезных осложнений от заболеваний. Например, грипп может вызвать повышение уровня сахара в крови до опасно высоких значений.

Пациенты с диабетом имеют больший риск заражения гепатитом B, в частности из-за процедур мониторинга уровня сахара в крови. Они также имеют повышенный риск тяжелых осложнений от пневмонии, бактеремии и менингита.

По этим причинам рекомендуется делать дополнительные прививки против гриппа, гепатита B (если вакцинация не проводилась в детстве), а также против пневмококка и менингококка.

Чтобы получить вакцины или проконсультироваться о вакцинации, обратитесь к своему семейному врачу.