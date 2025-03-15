Чому літня гума авто не для снігу: важливі весняні поради водіям

Перегони автомобілістів з весною цього разу виграв циклон, який після 19-градусної спеки посипав частину України снігом. Що робити водіям, які вже встигли змінити шини на літні і взагалі цілком налаштувались на тепло?

По-перше, це дуже образливо: ти вже виклав з багажника скребок, щітку і каністру з незамерзайкою, перевзув колеса, і взагалі остаточно налаштувався на весну – а тут тобі легкий мороз і снігу на долоню. А по-друге, це небезпечно, бо колеса однаково охоче ковзаються по ожеледиці і в лютому, і в березні. Проте, панікувати не треба.

На літній гумі по снігу

Справді, найбільша проблема у такій ситуації – це невідповідність шин погодним умовам. Тому швиденько пригадаймо, як проявляє себе літня гума на холодній дорозі, на снігу або не дай Боже на льоду. Найстрашніше те, що у літніх шин протектор гірше чіпляється за холодний асфальт і погано витискує з-під себе вологу і сніг, через що шина не дістає до твердої неслизької поверхні.

Відтак, маємо картину: ваша машина має відвезти вас кудись, але вона на літній гумі, а навколо все в снігу і температура впала до нуля. У вас є два варіанти: викликати таксі (крокувати на автобусну зупинку) або таки вирушати в дорогу на "літі".

Другий варіант небезпечний і нерекомендований, але якщо відвертої ожеледі немає, проте у вас є водійський досвід, ви можете наважитись потихеньку дістатись до домівки чи до гаража. По дорозі на вас чекатимуть такі ускладнення:

Буксування при рушанні. Сама по собі легка пробуксовка ще не катастрофа – головне, не допустити при цьому зносу осі вбік чи закопування коліс у глибокий сніг та мокрий грунт. Тому відпускайте зчеплення повільно і при малих обертах двигуна, також можна рушати з другої передачі. На авто з автоматом теж можна вручну увімкнути другу передачу або зимовий режим. Ще на машині з АКП можна спробувати рушити, не чіпаючи акселератор, просто відпускаючи гальмівну педаль.

Занос в повороті. Рухайтесь по свіжому і мокрому снігу повільно, буквально удвічі-утричі повільніше звичного темпу. Кожен маневр плануйте завчасно, в поворот заходьте, знизивши швидкість заздалегідь, ще на прямій. На кривій не чіпайте педаль гальм, бажано не змінюйте швидкість і не робіть різких рухів кермом.

Великий гальмівний шлях. Інтенсивне гальмування на зимовій поверхні з літніми шинами на колесах – найскладніший режим. Пригадайте, що навіть на зимових шинах різке натискування гальм на слизький дорозі часто завершується юзом. Тому заздалегідь плануйте усі маневри, щоб не сталося ситуацій, коли потрібне енергійне гальмування. Безпечний та ефективний спосіб уповільнення в таких умовах – гальмування двигуном, коли водій відпускає акселератор при увімкненій передачі (на машині з автоматом це краще робити у ручному режимі коробки). Але передача при тому не може бути занизькою, і при переході на неї зчеплення треба відпускати дуже плавно.



Коротко

Коли у вас немає впевненості у вашій водійській майстерності, краще відкласти поїздку у таких умовах. А якщо ви таки вирішили рушати в дорогу, знайдіть ще кілька хвилин, аби спланувати собі більш безпечний маршрут, на якому на вас чекатиме найменш інтенсивний трафік. Під час руху не відволікайтесь на музику та розмови з пасажирами, слідкуйте, щоб оберти двигуна відповідали швидкості руху – тобто щоб не буксували колеса. Також не забудьте перед поїздкою очистити вікна від снігу (навіть якщо ви вже не маєте під рукою щітки), прогріти салон, щоб скло не пітніло на ходу, і переконатись, що в бачку омивача є незамерзаюча рідина (замінити яку можна недорогою горілкою).

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.