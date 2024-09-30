Чому курс долара не злетить у космос: у НБУ пояснили свої дії на валютному ринку

"Що це означає? Що ми докладаємо зусиль, щоб курс гривні рухався в обидва боки: не лише послаблювався, а й зміцнювався. Також ми зрізаємо загрозливі коливання курсу, а це дає впевненість, що завтра курс не вилетить у відкритий космос, що ситуація контрольована", - сказав він.

За його словами, те, що зараз курс щоденно коливається, - це теж грає на користь стійкості ринку. "Коли фінансова система не може реагувати на зміну умов, накопичуються дисбаланси, які, зрештою, створюють значні ризики (ми добре пам'ятаємо наслідки тривалої фіксації курсу, які проявилися у 2008 і 2014 роках). Тож насправді те, що зараз курс рухається, реагуючи на ринкові зміни, є вагомим приводом менше турбуватися, що він вилетить у піке", - додав директор департаменту НБУ

Лепушинський зазначив, що вже майже рік ринок функціонує в такому режимі, і можна було переконатися, що якихось значних потрясінь не відбувається.

"Якою тут є роль облікової ставки? Наявність стимулу (висока процентна ставка) за можливості вибору (гривня проти валюти) зменшує попит на валюту та тиск на міжнародні резерви НБУ. Останні ми поповнюємо за рахунок міжнародної допомоги. Тобто їхній обсяг, попри достатність на сьогодні, є обмеженим. Їх треба економити, адже це подушка безпеки для економіки України і можливість здійснювати закупівлю зброї за кордоном", - додав він.

Керована гнучкість

Нагадаємо, НБУ з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

За цей час офіційний курс зріс на 12,6% з 36,57 до 41,17 грн/долар.