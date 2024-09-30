Почему курс доллара не вылетит в космос: в НБУ объяснили свои действия на валютном рынке

"Что это значит? Что мы прилагаем усилия, чтобы курс гривны двигался в обе стороны: не только ослаблялся, но и укреплялся. Также мы срезаем угрожающие колебания курса, а это дает уверенность, что завтра курс не вылетит в открытый космос, что ситуация контролируется ", – сказал он.

По его словам, то, что сейчас курс ежедневно колеблется - это тоже играет в пользу устойчивости рынка. "Когда финансовая система не может реагировать на изменение условий, накапливаются дисбалансы, которые, в конце концов, создают значительные риски (мы хорошо помним последствия длительной фиксации курса, которые проявились в 2008 и 2014 годах). Так что на самом деле то, что сейчас курс двигается, реагируя на рыночные изменения, весомый повод меньше беспокоиться, что он вылетит в пике", - добавил директор департамента НБУ

Лепушинский отметил, что уже почти год рынок функционирует в таком режиме, и можно было убедиться, что каких-либо значительных потрясений не происходит.

"Какова здесь роль учетной ставки? Наличие стимула (высокая процентная ставка) при возможности выбора (гривна против валюты) уменьшает спрос на валюту и давление на международные резервы НБУ. Последние мы пополняем за счет международной помощи. То есть их объем, несмотря на достаточность на сегодняшний день, ограничено. Их нужно экономить, ведь это подушка безопасности для экономики Украины и возможность осуществлять закупку оружия за рубежом", - добавил он.

Управляемая гибкость

Напомним, НБУ с 3 октября 2023 года перешел в режим управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство сделок на межбанке идут за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.

За это время официальный курс вырос на 12,6% с 36,57 до 41,17 грн/доллар.