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Чому курс долара в Україні зростатиме: аналітики назвали передумови

Україна, Вівторок 18 березня 2025 13:58
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Чому курс долара в Україні зростатиме: аналітики назвали передумови Фото: Курс долара до гривні зростатиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національному банку доведеться послаблювати курс гривні до долара. Міцна гривня створює ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, НБУ минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів його укріплення.

Дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше - до мінімуму шести тижнів. Валютні інтервенції Національного банку зросли на 6% - НБУ продав із резервів 545 млн доларів.

За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0,7% до 41,51 грн/долар за підсумками тижня. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,7 грн/долар, або майже на 0,5%, йдеться в огляді.

Чому курс долара в Україні зростатиме: аналітики назвали передумови

"Динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.

Нагадаємо, курс долара в Україні падав два місяці поспіль - в січні та лютому 2025 року після зростання більш ніж на 10% минулого року. У березні падіння курсу долара продовжилося до мінімуму 41,21 на 10 березня. Водночас минулого тижня курс зріс на 29 копійок до 41,50 грн/долар.

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