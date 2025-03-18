Почему курс доллара в Украине будет расти: аналитики назвали предпосылки
Национальному банку придется ослаблять курс гривны к доллару. Крепкая гривна создает риски в условиях неопределенности относительно помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.
Как отмечается в обзоре, НБУ на прошлой неделе ослабил официальный курс гривны после трех недель его укрепления.
Дефицит валюты уменьшился на прошлой неделе еще больше - до минимума шести недель. Валютные интервенции Национального банка выросли на 6% - НБУ продал из резервов 545 млн долларов.
При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривны на 0,7% до 41,51 грн/доллар по итогам недели. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,7 грн/доллар, или почти на 0,5%, говорится в обзоре.
"Динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривны крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата", - отмечают аналитики ICU.
Напомним, курс доллара в Украине падал два месяца подряд - в январе и феврале 2025 года после роста более чем на 10% в прошлом году. В марте падение курса доллара продолжилось до минимума 41,21 на 10 марта. В то же время на прошлой неделе курс вырос на 29 копеек до 41,50 грн/доллар.