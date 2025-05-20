Почему Крымский мост до сих пор не разрушен? В ВМС раскрыли детали о враге

Россияне значительно усилили охрану Крымского моста и это затрудняет его уничтожение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, единственная причина по которой мост все еще стоит - это усиление охраны. Ведь россияне регулярно перекрывают на нем движение в ответ даже на вероятную угрозу с воздуха.

При этом, из-за активного туристического сезона в сторону Крыма движутся тысячи россиян, и эти ограничения создают километровые пробки.

"Они вкладывают серьезные ресурсы в охрану этого объекта. Потому что мост для них - не только логистический, но и идеологический символ", - добавил представитель ВМС.

Также он отметил, что на оккупированном полуострове россияне поддерживают высокую плотность ПВО. Особенно это заметно вокруг объектов, которые имеют стратегическое значение - в частности самого моста, а также многочисленных военных баз.

"Мы видели, как эффективно могут уничтожаться средства противовоздушной обороны в Крыму. И поэтому оккупанты вынуждены сохранять высокую концентрацию ПВО", - подчеркнул Плетенчук.