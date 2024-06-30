У чому користь тюнінгу автомобіля: розбираємо ключові аспекти

Почати слід з того, що Закон України "Про дорожній рух" забороняє переобладнання транспортних засобів без погодження з уповноваженими на те органами, а Правила дорожнього руху України (п. 31.4) прямо забороняють будь-які змінення у гальмівній системі, рульовому керуванні, світлових приладах. Наприклад, юридично заборонені такі популярні у тюнерів радощі, як диски і шини гігантського розміру, "нерідні" ксенонові та LED-лампи, додаткові фари та задні ліхтарі, тонування на світлотехніці… Але поки в Україні немає обов’язкового державного техогляду для легковиків, питання безпеки у тюнінгу залишається на контролі самих власників.

Колеса

Диски з нестандартним дизайном, причому легкосплавні – дієвий спосіб змінити зовнішність машини, а іноді і покращити плавність ходу (якщо диски справді будуть легші сталевих). Але диск повинен бути з штатним для вашої моделі діаметром, вилітом та шириною, а припустиме безпечне відхилення ширини диска та шини між собою – не більше 10 мм в будь-який бік.

Інтер’єр

Масштаби можливої діяльності тут просто неосяжні, але з дійсно корисного і доступного можна порадити небагато:

Сидіння. Два передні крісла можна замінити більш комфортними: з більшою кількістю налаштувань, кращою оббивкою, підігрівом, вентиляцією тощо. Проте, важливо, щоб сидіння кріпилися до штатних місць, тобто слід шукати крісла від такої ж моделі як у вас, тільки в кращій комплектації. Тоді і електрику підключити буде простіше.

Опції комфорту. Часто є можливість встановити системи комфорту від топових комплектацій подібної моделі – плафони освітлення, склопідйомники, кермо з підігрівом.

Шумоізоляція. Цілком доступне і законне вдосконалення підвищить комфорт в салоні, особливо в бюджетних машинах, де виробник зекономив на шумо- та віброізоляційних матеріалах. Єдина складність – акуратно розібрати та скласти оздоблення інтер’єру.

Розетки та USB. Готові розетки для інсталяції в панелі оббивки продаються в широкому асортименті. Важливо купувати якомога якісніші зразки і правильно з точки зору електротехніки підключити всі дроти до бортової мережі. Не забувайте при тому про запобіжники!

Камера та парктронік. Комплектів різного рівня якості у продажу достатньо, але труднощі чекатимуть вас (чи ваших майстрів) на етапі розбирання інтер’єру для прокладання дротів від датчиків та камери до торпедо. Все треба робити акуратно, а електрику під’єднувати згідно усіх правил.

Фари

Законних способів покращити світло старих фар небагато. По перше, можна придбати ксенонові чи світлодіодні фари від багатішої комплектації вашої моделі, якщо, звісно, такі існували. Другий варіант повернути старим галогеновим фарам колишню яскравість – придбати лампи підвищеної світловіддачі типу +50%, +100% тощо.

Тільки не переплутайте їх з дешевими лампами no name, які забезпечують яскравість за рахунок великої споживаної потужності – через такий апгрейд перегріваються і виходять з ладу самі фари. Нарешті, можна придбати якісні і дорогі LED-лампи, які відповідають галогеновим фарам не лише за цоколями, а й за параметрами світлорозподілу. Але такі випускають буквально один-два провідних європейські виробники, а дешевші аналоги будуть тільки засліплювати інших водіїв.

Коротко

Законодавство недаремно обмежує допрацювання транспортних засобів – замість вдосконалити автомобіль його доволі легко зіпсувати. Тому вдаючись до якихось поліпшень, по-перше, зверніться до досвіду інших власників вашої моделі, а також порадьтесь з дипломованим інженером чи як мінімум – з майстрами СТО, яким ви довіряєте. Варіант для тих, кому дозволяють кошти – спробуйте пошукати рішення серед офіційних дилерських аксесуарів. Це може бути той самий тюнінг, але гарантовано безпечний.