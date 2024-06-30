У чому користь тюнінгу автомобіля: розбираємо ключові аспекти

Не всі водії знають достеменно, що це слово означає, але багато хто користується досягненнями майстрів тюнінгу. І при тому звертатись до тюнінг-ательє зовсім необов’язково. Як покращити свою машину і не нашкодити їй?
Як можна використати досягнення тюнінгу для своєї машини, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autobild та Autocentre і Закон України "Про дорожній рух".
Почати слід з того, що Закон України "Про дорожній рух" забороняє переобладнання транспортних засобів без погодження з уповноваженими на те органами, а Правила дорожнього руху України (п. 31.4) прямо забороняють будь-які змінення у гальмівній системі, рульовому керуванні, світлових приладах. Наприклад, юридично заборонені такі популярні у тюнерів радощі, як диски і шини гігантського розміру, "нерідні" ксенонові та LED-лампи, додаткові фари та задні ліхтарі, тонування на світлотехніці… Але поки в Україні немає обов’язкового державного техогляду для легковиків, питання безпеки у тюнінгу залишається на контролі самих власників.
Диски з нестандартним дизайном, причому легкосплавні – дієвий спосіб змінити зовнішність машини, а іноді і покращити плавність ходу (якщо диски справді будуть легші сталевих). Але диск повинен бути з штатним для вашої моделі діаметром, вилітом та шириною, а припустиме безпечне відхилення ширини диска та шини між собою – не більше 10 мм в будь-який бік.
Масштаби можливої діяльності тут просто неосяжні, але з дійсно корисного і доступного можна порадити небагато:
Законних способів покращити світло старих фар небагато. По перше, можна придбати ксенонові чи світлодіодні фари від багатішої комплектації вашої моделі, якщо, звісно, такі існували. Другий варіант повернути старим галогеновим фарам колишню яскравість – придбати лампи підвищеної світловіддачі типу +50%, +100% тощо.
Тільки не переплутайте їх з дешевими лампами no name, які забезпечують яскравість за рахунок великої споживаної потужності – через такий апгрейд перегріваються і виходять з ладу самі фари. Нарешті, можна придбати якісні і дорогі LED-лампи, які відповідають галогеновим фарам не лише за цоколями, а й за параметрами світлорозподілу. Але такі випускають буквально один-два провідних європейські виробники, а дешевші аналоги будуть тільки засліплювати інших водіїв.
Законодавство недаремно обмежує допрацювання транспортних засобів – замість вдосконалити автомобіль його доволі легко зіпсувати. Тому вдаючись до якихось поліпшень, по-перше, зверніться до досвіду інших власників вашої моделі, а також порадьтесь з дипломованим інженером чи як мінімум – з майстрами СТО, яким ви довіряєте. Варіант для тих, кому дозволяють кошти – спробуйте пошукати рішення серед офіційних дилерських аксесуарів. Це може бути той самий тюнінг, але гарантовано безпечний.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.