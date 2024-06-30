В чем польза от тюнинга автомобиля: разбираем ключевые аспекты

Начать следует с того, что Закон Украины "О дорожном движении" запрещает переоборудование транспортных средств без согласования с уполномоченными на то органами, а Правила дорожного движения Украины (п. 31.4) прямо запрещают любые изменения в тормозной системе, рулевом управлении, световых приборах . Например, юридически запрещены такие популярные у тюнеров радости, как диски и шины гигантского размера, "неродные" ксеноновые и LED-лампы, дополнительные фары и задние фонари, тонировка на светотехнике… Но пока в Украине нет обязательного государственного техосмотра для легковушек, вопрос безопасности в тюнинге остается на контроле самих владельцев.

Колеса

Диски с нестандартным дизайном, причем легкосплавные – действенный способ изменить внешность машины, а иногда и улучшить плавность хода (если диски действительно будут легче стальных). Но диск должен быть со штатным для вашей модели диаметром, вылетом и шириной, а допустимое безопасное отклонение ширины диска и шины между собой не более 10 мм в любую сторону.

Интерьер

Масштабы возможной деятельности здесь просто необъятны, но из действительно полезного и доступного можно посоветовать немного:

Сидения. Два передних кресла можно заменить более комфортными: с большим количеством настроек, лучшей обивкой, подогревом, вентиляцией и т.д. Однако важно, чтобы сиденья крепились к штатным местам, то есть следует искать кресла от такой же модели как у вас, только в лучшей комплектации. Тогда и подключить электричество будет проще.

Функции комфорта. Часто есть возможность установить системы комфорта от топовых комплектаций подобной модели – плафоны освещения, стеклоподъемники, руль с подогревом.

Шумоизоляция. Вполне доступное и законное усовершенствование повысит комфорт в салоне, особенно в бюджетных машинах, где производитель сэкономил на шумо- и виброизоляционных материалах. Единственная сложность – аккуратно разобрать и составить отделку интерьера.

Розетки и USB. Готовые розетки для установки в панели обивки продаются в широком ассортименте. Важно покупать качественные образцы и правильно с точки зрения электротехники подключить все провода к бортовой сети. Не забывайте при этом о предохранителях!

Камера и парктроник. Комплектов разного уровня качества в продаже достаточно, но трудности будут ждать вас (или ваших мастеров) на этапе разборки интерьера для прокладки проводов от датчиков и камеры до торпедо. Все нужно делать аккуратно, а электричество подсоединять по всем правилам.

Фары

Законных способов улучшить свет старых фар немного. Во первых, можно приобрести ксеноновые или светодиодные фары от более богатой комплектации вашей модели, если, конечно, такие существовали. Второй вариант вернуть старым галогеновым фарам былую яркость – приобрести лампы повышенной светоотдачи типа +50%, +100%.

Только не перепутайте их с дешевыми лампами no name, обеспечивающими яркость за счет большой потребляемой мощности – через такой апгрейд перегреваются и выходят из строя сами фары. Наконец, можно приобрести качественные и дорогие LED-лампы, отвечающие галогеновым фарам не только по цоколям, но и по параметрам светораспределения. Но такие выпускают буквально один-два ведущих европейских производителя, а более дешевые аналоги будут только ослеплять других водителей.

Кратко

Законодательство не зря ограничивает доработку транспортных средств – вместо усовершенствования автомобиля его довольно легко испортить. Поэтому прибегая к каким-либо улучшениям, во-первых, обратитесь к опыту других владельцев вашей модели, а также посоветуйтесь с дипломированным инженером или как минимум – с мастерами СТО, которым вы доверяете. Вариант для тех, кому разрешают средства – попробуйте поискать решения среди официальных дилерских аксессуаров. Это может быть тот же тюнинг, но гарантированно безопасный.