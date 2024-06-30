В чем польза от тюнинга автомобиля: разбираем ключевые аспекты

Не все водители знают точно, что это слово означает, но многие пользуются достижениями мастеров тюнинга. И при этом обращаться к тюнинг-ателье совсем необязательно. Как улучшить свою машину и не навредить ей?
Как можно использовать достижения тюнинга для своей машины, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации Autobild и Autocentre и Закон Украины "О дорожном движении".
Начать следует с того, что Закон Украины "О дорожном движении" запрещает переоборудование транспортных средств без согласования с уполномоченными на то органами, а Правила дорожного движения Украины (п. 31.4) прямо запрещают любые изменения в тормозной системе, рулевом управлении, световых приборах . Например, юридически запрещены такие популярные у тюнеров радости, как диски и шины гигантского размера, "неродные" ксеноновые и LED-лампы, дополнительные фары и задние фонари, тонировка на светотехнике… Но пока в Украине нет обязательного государственного техосмотра для легковушек, вопрос безопасности в тюнинге остается на контроле самих владельцев.
Диски с нестандартным дизайном, причем легкосплавные – действенный способ изменить внешность машины, а иногда и улучшить плавность хода (если диски действительно будут легче стальных). Но диск должен быть со штатным для вашей модели диаметром, вылетом и шириной, а допустимое безопасное отклонение ширины диска и шины между собой не более 10 мм в любую сторону.
Масштабы возможной деятельности здесь просто необъятны, но из действительно полезного и доступного можно посоветовать немного:
Законных способов улучшить свет старых фар немного. Во первых, можно приобрести ксеноновые или светодиодные фары от более богатой комплектации вашей модели, если, конечно, такие существовали. Второй вариант вернуть старым галогеновым фарам былую яркость – приобрести лампы повышенной светоотдачи типа +50%, +100%.
Только не перепутайте их с дешевыми лампами no name, обеспечивающими яркость за счет большой потребляемой мощности – через такой апгрейд перегреваются и выходят из строя сами фары. Наконец, можно приобрести качественные и дорогие LED-лампы, отвечающие галогеновым фарам не только по цоколям, но и по параметрам светораспределения. Но такие выпускают буквально один-два ведущих европейских производителя, а более дешевые аналоги будут только ослеплять других водителей.
Законодательство не зря ограничивает доработку транспортных средств – вместо усовершенствования автомобиля его довольно легко испортить. Поэтому прибегая к каким-либо улучшениям, во-первых, обратитесь к опыту других владельцев вашей модели, а также посоветуйтесь с дипломированным инженером или как минимум – с мастерами СТО, которым вы доверяете. Вариант для тех, кому разрешают средства – попробуйте поискать решения среди официальных дилерских аксессуаров. Это может быть тот же тюнинг, но гарантированно безопасный.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.