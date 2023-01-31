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Чому контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку призупинився: відповідь військових

Фото: ЗСУ продовжуються вести бої на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують вести бої на Лиманському напрямку у Луганській області. Проте погода та ресурси поки не сприяють для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ряд факторів впливає, по-перше, ми - не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли не маємо резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли у нас були ці можливості, ми просувалися - погодні умови, резерви", - пояснив він.

Череватий зазначив, що відсутність просування не означає, що бої припинилися. Наші захисники на Лиманському напрямку продовжують знищувати логістику та склади ворога.

"Бойові задачі бувають різні - це не завжди наступальні дії. Це виснаження противника, а є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області було", - додав речник.

За словами Череватого, наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові відновлюють наступальні дії у напрямку Кремінної.

Водночас Генштаб ЗСУ зазначає, що росіяни продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку.

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