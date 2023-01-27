ЗСУ відновили контрнаступ в районі Кремінної: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські джерела стверджують, що 26 січня українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної. Російський військовий блогер стверджує, що українські війська розпочали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня. Він стверджує, що 144-та мотострілецька дивізія відбила атаку та змусила українські війська відступити на вихідні позиції, але вранці українські війська відновили спроби атакувати позиції росіян з напрямку Торське (14 км на захід від Кремінної).

Російські джерела опублікували кадри нібито ударів росіян по українських позиціях біля Кремінної. Зйомки бойових дій із геолокацією, опубліковані 4-ю мотострілецькою бригадою так званої "ЛНР", спочатку опубліковані 12 січня, нібито показують, як сили так званої "ЛНР" обстрілюють українську машину в лісовому масиві поблизу Кремінної. Генштаб України заявив, що російські війська здійснили обмежений наземний удар у Червонопопівці (6 км на північ від Кремінної).

Бої на Донбасі

26 січня російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського (30 км на північний схід), Благодатного (8 км на північний схід), Спірного (27 км на північний схід), Роздолівки (15 км на північний схід); і на південь від Бахмута біля Кліщіївки (7 км на південний захід). Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська поступово просуваються до південно-східних околиць Бахмута. Російські "воєнокри" продовжували обговорювати бойові дії в самому Бахмуті. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку російські війська провели 39 бойових зіткнень і тільки 25 січня в бойових зіткненнях російські війська втратили майже цілий батальйон. У оперативному угрупованні Об’єднаних сил України зазначили, що група "Вагнера" використовує тактику невеликих підрозділів і штурмових загонів розміром до чотирьох-п’яти осіб для нападу та проникнення в міські райони Бахмута.

26 січня російські війська продовжили наземні атаки на західну околицю Донецька. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ Росії на Мар’їнку, що на південно-західній околиці Донецька. Російський військовий блогер заявив, що російські війська продовжують бої за західну частину Мар’їнки. Інший російський "воєнкор" стверджував, що 1-ша мотострілецька бригада так званої "ДНР" взяла під контроль Водяне, що на північно-західній околиці Донецька. Російський військовий блогер зазначив, що сили так званої "ДНР" виснажені різними боями на цьому напрямку і їм не вистачає живої сили для утримання території або подальшого просування в районі Донецька.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області 26 січня. Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували Вугледар і Павлівку, приблизно за 30 км на південний захід від міста Донецьк. Російські джерела широко стверджували, що російські війська перекрили трасу Покровське-Вугледар, хоча немає жодної чіткої дороги, яка б пролягала від Покровського (75 км на північний захід від Вугледара) до Вугледара, що, ймовірно, означає, що російські джерела заявляють про контроль над частиною дороги T0509. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська прорвали українську оборону на південній околиці Вугледара та зайняли позиції в самому Вугледарі. На відео, знятому українськими військовими в районі Вугледара, видно сильний дим поблизу Вугледара, а український військовий заявив, що російські війська активно штурмують населений пункт. Декілька російських джерел підкреслили, що російські війська все ще не контролюють увесь Вугледар, але тривають важкі бої.

"Південна вісь"

26 січня українські офіційні особи повідомили, що російські сили в Запорізькій області не проводять наступальних операцій у розмірі та масштабі, необхідних для повномасштабного наступу, що підтверджує попередню оцінку ISW. Начальник українського Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що російські війська не накопичили достатньо потужного ударного угруповання для наступу на запорізькому напрямку, але попередив, що російські війська дещо посилили свою присутність живої сили в Запорізькій області на вартість інших одиниць і напрямки авансування. Єрін зазначив, що російські війська продовжують вести наземні удари з 10 осіб та обстрілювати українські сили з ствольної та реактивної артилерії. Єрін також заявив, що російські війська можуть мати намір закріпити українські сили на лінії фронту в Запорізькій області. Ці зусилля несумісні з продовженням російської інформаційної операції щодо поточного та успішного російського наступу в Запорізькій області.

Російські "воєнкори", в тому числі той, який, як було доведено, сфабрикував неправдиву інформацію про ситуацію на лінії фронту, стверджували, що російські та українські сили воювали біля Щербаків, Малих Щербак, Новоданилівки, Новопокровки Запорізької області. Російський військовий блогер охарактеризував російські наступальні операції в цьому районі як "позиційний наступ" і стверджував, що лінія фронту не змінилася, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що швидкість і ефективність заявлених російських наземних атак у цьому районі є низькими. Російські та українські джерела продовжували повідомляти, що російські війська обстрілювали райони, які окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов раніше стверджував, що контролюють російські війська, зокрема Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Кам’янське та Білогір’я.

Кілька російських "воєнкорів" продовжували попереджати про контрнаступ України на запорізькому напрямку, вказуючи на те, що триваючі наземні атаки в цьому районі та супутня інформаційна операція, ймовірно, спрямовані на те, щоб зіпсувати українські зусилля. Рогов продовжував стверджувати, що українські сили готуються до рішучої атаки проти Мелітополя та Бердянська в найближчі місяці, але успіхи Росії на полі бою зменшать здатність українських збройних сил виконати цю зброю. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська перейшли в повну бойову готовність до відновлення російського наступу в районі Кам’янського-Степового поблизу Оріхова, що вказує на триваючу стурбованість діями України на цьому фронті. Ще один російський "воєнкор", який, як було доведено, сфабрикував неправдиву інформацію про ситуацію на передовій, заявив, що українські війська готуються до активних бойових дій і переправили колону бронетехніки в бік Кам’янського на східному березі Каховського водосховища.

Російські джерела стверджували, що 26 січня українські сили спробували здійснити чергову висадку на східному (лівому березі) Херсонської області. Російські військові блогери, в тому числі той, хто раніше сфабрикував інформацію, стверджували, що вогонь російської артилерії завадив українським силам висадитися поблизу Каховки чи Дніпра вночі на 25-26 січня. Українські сили здійснили успішний рейд під Каховкою 23-24 січня, як раніше повідомляв ISW.

Російська окупаційна влада продовжує намагатися відновити російські логістичні лінії через Крим до півдня Херсонської та Запорізької областей. 26 січня окупаційна влада повідомила, що влада відновила третій із чотирьох загальних прольотів мосту, необхідних для ремонту автомобільного мосту через Керченську протоку, і планує встановити четвертий проліт 31 січня. Російська окупаційна влада стверджує, що завершить відновлення автомобільного мосту через Керченську протоку в березні 2023 року.