Чому на Київщині тривають відключення світла: у ДТЕК назвали причину

Тривалі відключення електроенергії у Київській області відбуваються через пошкодження 10 енергетичних об'єктів ДТЕК протягом останнього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.
"Лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. Наші енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад", - розповіли у компанії.
Зазначається, що обстріли пошкоджують не лише місцеві мережі, а й високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. З цієї причини застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення.
"Є й інша проблема. Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії. Зараз таких випадків сотні щодня", - пояснили у ДТЕК.
Нагадаємо, через аварію в електромережі в окремих населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області тривалість відключень світла може сягати 20 годин на добу.
РБК-Україна писало, що Росія суттєво активізувала удари по українській енергетичній інфраструктурі. Водночас постійні обстріли та повітряні тривоги значно ускладнюють ремонт і відновлення пошкоджених електростанцій.