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Почему на Киевщине продолжаются отключения света: в ДТЭК назвали причину

19:41 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Киевской области продолжаются отключения света (Коллаж РБК-Украина)

Длительные отключения электроэнергии в Киевской области происходят из-за повреждения 10 энергетических объектов ДТЭК в течение последней недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Наши энергетики четыре дня возвращали свет более 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад", - рассказали в компании.

Обстрелы повреждают не только местные сети, но и высоковольтные сети "Укрэнерго", по которым электроэнергия поступает в область. По этой причине применяются экстренные и стабилизационные отключения.

"Есть и другая проблема. Когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии. Сейчас таких случаев сотни ежедневно", - пояснили в ДТЭК.

Напомним, из-за аварии в электросети в отдельных населенных пунктах Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области продолжительность отключений света может достигать 20 часов в сутки.

РБК-Украина писало, что Россия существенно активизировала удары по украинской энергетической инфраструктуре. В то же время постоянные обстрелы и воздушные тревоги значительно затрудняют ремонт и восстановление поврежденных электростанций.

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ДТЭККиевская областьЭлектроэнергияОтключения света