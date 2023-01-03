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Почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года: ответ YASNO

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Киев, Вторник 03 января 2023 19:15
Почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года: ответ YASNO Фото: почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После новогодних выходных промышленность столицы возобновляет работу и подключается к потреблению электроэнергии. Поэтому из-за дефицита в Киеве вернулись к графикам стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"Мы выходим из новогодних праздников, поэтому понемногу растет потребление. Подключается промышленность к потреблению. Дефицит генерации никуда не делся, поэтому возвращаемся к графикам. Но, на мой взгляд, это хорошая новость, потому что графики до конца марта - это наиболее приемлемый сценарий для нас", - сказал Коваленко.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 3 января действовали экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.

Однако с обеда Киев вернулся к стабилизационным графикам.

Также ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Киевской области начинают действовать новые графики стабилизационных отключений.

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Киев відключеня світла Электроэнергия
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