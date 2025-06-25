Чому Київ під прицілом: експерт пояснив тактику обстрілів РФ

Росія цілеспрямовано націлюється на Київ під час комбінованих масованих атак із застосуванням ракет та дронів. Будь-яка столиця завжди була мішенню і причин цьому є кілька.

Чому РФ спрямовує удари на Київ

"Перше - будь-яка столиця в будь-якій війні завжди буде під посиленою увагою ворога. Можна згадати бомбардування саме Лондона у Другу світову війну. Нацисти бомбардували саме Лондон, а не інші міста", - сказав Мусієнко.

За його словами, це пояснюється тим, що столиця - це завжди центр політичного, ділового життя. В ній зосереджені органи влади, так звані "центри прийняття рішень", уразити які постійно марить Росія і закликає російська пропаганда.

"Крім того, на думку російських воєнних злочинців, якщо зламати опір і волю до спротиву та деморалізувати якраз народ столиці, то відповідно можна досягти ефекту доміно і карткового будинку, що це за собою потягне деморалізацію в решті регіонів та міст", - зазначає Мусієнко.

Як зазначив, експерт, ще одна причина, яка може пояснювати сконцентрованість ворога на столиці - це пошуки важливих об'єктів, зокрема з виробництва.

"Ворог може думати, що в столиці, оскільки, наприклад, є більше систем або ППО, або існують органи державної влади тощо, то можуть бути розміщені під захистом якісь виробництва, по яких потрібно завдавати ударів", - говорить Мусієнко.

Але першочергова причина криється в тому, що росіяни своїми терористичними ударами переслідують мету спричинити деморалізацію, посіяти страх і паніку, і щоб це поширювалося на решту регіонів України.

"Тому і завдають зараз найбільше ударів, про що свідчить статистика, саме по місту Києву", - додає Мусієнко.

Як змінюються підходи ворога до обстрілів

За словами експерта, ворог постійно намагається змінювати підходи, шукати варіанти яким чином якомога більше перевантажити нашу систему ППО, створювати загрози різними типами озброєнь і з різних напрямків.

Втім, він пояснює, що в принципі послідовність цих дій (спочатку дрони - потім балістика і знову дрони та балістика) не має особливого значення. Тому що в Україні діє диференційована система ППО. І є зони відповідальності тих чи інших засобів, залучених до відбиття атак.

"Наприклад, авіація може працювати у своїх секторах, зенітні засоби працюють по інших цілях, Patriot працюють для збиття балістики і так далі. Тому для кожного виду озброєння є своя визначальна роль", - каже Мусієнко.

Але Росія постійно шукає певні прийоми, які, як вважають вони, можуть давати можливість проходити українську ППО і завдавати більше шкоди та руйнувань, додає співрозмовник.

Коли може статися наступна масована атака

Востаннє російські війська вдавалися до масованої ракетно-дронової атаки на столицю в понеділок, 23 червня. Перед цим Київ перебував під ударами 18 та 9 червня.

Дві останні атаки ворога були особливо цинічними та смертоносними. 18 червня війська РФ вдарили ракетою по житловій дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі, вбивши 23 людей. Вже менш ніж за тиждень (23 червня) удар по п'ятиповерхівці в Шевченківському районі забрав життя дев'ятьох.

Експерт звертає увагу, що атака саме минулого тижня була із залученням більшої кількості засобів повітряного нападу. Тобто ворог використав більшу кількість дронів і ракет, а вже цього понеділка їх було менше.

"Тобто тенденції до зростання точно немає. І відповідно все ж таки вплинуло дещо по дроновим спроможностям РФ війна Ізраїлю та Ірану. Таки Іран був більш сконцентрований на цих подіях та менше на співпраці з РФ та її забезпеченням. Путін намагається вирішити це через залучення північнокорейських працівників, через постачання з Китаю. Але все ж це мало значення і позначилося на певних можливостях Росії", - розповідає Мусієнко.

Однак агресор все ж таки продовжує виробляти дрони та буде їх накопичувати, зазначає співрозмовник.

"І якщо ми говоримо до кінця цього місяця, то теоретично ворог може здійснити атаку на рівні не більше, ніж ми бачили в понеділок 23 червня", - припускає експерт.