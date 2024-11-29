Чому Кім Чен Ин шукає співпраці з Путіним та Росією: пояснення експерта

Краєв нагадав, що саме за лідерства Кім Чен Ина Північна Корея змогла розвинути ядерну програму. Адже за часів його попередників на КНДР мав вплив Китай, які чітко заявляв, що Північній Кореї не потрібна зброя.

"Насправді Кім Чен Ин ніколи не був абсолютно прокитайським лідером... Саме за його влади ракетний і ядерний потенціал Північної Кореї набув найбільшого розквіту", - вважає експерт.

На думку експерта, північнокорейський лідер чудово розуміє, що співпраця з Китаєм ставить його країну у невигідне і занадто залежне становище. Тому ці переговори з росіянами і амбіції російського експорту досягти 40% в торгівельних відносинах КНДР та РФ. Адже раніше КНДР була абсолютно ручним елементом китайської геополітики

"Мені здається це перестало влаштовувати режим Кіма, це перестало влаштовувати його особисто. Звідси контакти з росіянами, іранцями, звідси власне ракетна програма. Тому ми не можемо сказати, що КНДР це абсолютно китайська історія. Китай незадоволений тим наскільки КНДР зараз з росіянами має відносини і це нам також треба враховувати", - сказав Краєв.

Співпраця між РФ та КНДР

На тлі війни проти України Росія посилює співпрацю з Північною Кореєю, яка постачає їй боєприпаси, ракети та військових. Західні ЗМІ також повідомляли про передачу РФ артилерійських систем великої дальності.

У червні Володимир Путін відвідав Пхеньян і підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у разі агресії проти однієї з країн.

Північнокорейські військові, розміщені в Росії, пройшли навчання на полігонах та брали участь у боях у Курській області.

На цьому фоні відбувся візит міністра оборони України Рустема Умєрова до Південної Кореї, де він обговорював із топ-посадовцями питання безпеки та співпраці.