Почему Ким Чен Ын ищет сотрудничества с Путиным и Россией: объяснение эксперта

Краев напомнил, что именно при лидерстве Ким Чен Ына Северная Корея смогла развить ядерную программу. Ведь во времена его предшественников на КНДР оказал влияние Китай, четко заявлявший, что Северной Корее не нужно оружие.

"На самом деле Ким Чен Ын никогда не был абсолютно прокитайским лидером... Именно при его власти ракетный и ядерный потенциал Северной Кореи приобрел наибольший расцвет", - считает эксперт.

По мнению эксперта, северокорейский лидер отлично понимает, что сотрудничество с Китаем ставит его страну в невыгодное и слишком зависимое положение. Поэтому эти переговоры с россиянами и амбиции российского экспорта достигнут 40% в торговых отношениях КНДР и РФ. Ведь раньше КНДР являлась абсолютно ручным элементом китайской геополитики.

"Мне кажется, это перестало устраивать режим Кима, это перестало устраивать его лично. Отсюда контакты с россиянами, иранцами, отсюда собственно ракетная программа. Поэтому мы не можем сказать, что КНДР это абсолютно китайская история. Китай недоволен тем, насколько КНДР сейчас с россиянами имеет отношения и это нам тоже нужно учитывать", - сказал Краев.

Сотрудничество между РФ и КНДР

На фоне войны против Украины Россия усиливает сотрудничество с Северной Кореей, поставляющей ей боеприпасы, ракеты и военные. Западные СМИ также сообщали о передаче РФ артиллерийским системам большой дальности.

В июне Владимир Путин посетил Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве, предусматривающий взаимную помощь в случае агрессии против одной из стран.

Северокорейские военные, размещенные в России, прошли обучение на полигонах и участвовали в боях Курской области.

На этом фоне состоялся визит министра обороны Украины Рустема Умерова в Южную Корею, где он обсуждал с топ-чиновниками вопросы безопасности и сотрудничества.