Чому кілька країн відкликали підписи під комюніке саміту миру: пояснення Кулеби

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - розповів Кулеба.

Після цього вищезгадані країни звернулися із проханням виключити їх зі списку підписантів.

При цьому міністр зауважив, що першим хвилю про відкликання підписів почала розганяти російська пропаганда.