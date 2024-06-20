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Чому кілька країн відкликали підписи під комюніке саміту миру: пояснення Кулеби

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Декілька держав відкликали свої підписи під комюніке за підсумками саміту миру, оскільки швейцарські чиновники поспішили додати їх до списку підписантів без підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - розповів Кулеба.

Після цього вищезгадані країни звернулися із проханням виключити їх зі списку підписантів.

При цьому міністр зауважив, що першим хвилю про відкликання підписів почала розганяти російська пропаганда.

Вікликання підписів

Нагадаємо, після саміту миру стало відомо, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Через це кількість підписантів зменшилась з 80 до 78.

При цьому пізніше зі списку країн, які приєдналися до комюніке, прибрали і Руанду.

Більш детально про саміт миру та його підсумки - у матеріалі РБК-Україна.

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МЗС УкраїниДмитро КулебаСаміт миру