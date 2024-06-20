Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: объяснение Кулебы

Несколько государств отозвали свои подписи под коммюнике по итогам саммита мира, поскольку швейцарские чиновники поспешили добавить их в список подписантов без подтверждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", - рассказал Кулеба.
После этого вышеупомянутые страны обратились с просьбой исключить их из списка подписантов.
При этом министр обратил внимание, что первым волну об отзыве подписей начала разгонять российская пропаганда.
Напомним, после саммита мира стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике. Из-за этого количество подписантов уменьшилось с 80 до 78.
При этом позже из списка стран, которые присоединились к коммюнике, убрали и Руанду.
Более детально о саммите мира и его итогах - в материале РБК-Украина.
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