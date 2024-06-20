Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: объяснение Кулебы

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", - рассказал Кулеба.

После этого вышеупомянутые страны обратились с просьбой исключить их из списка подписантов.

При этом министр обратил внимание, что первым волну об отзыве подписей начала разгонять российская пропаганда.