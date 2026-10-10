Чому в Києві досі немає пам'ятників Мазепі, Петлюрі та Скоропадському: роз'яснення УІНП

У столиці України досі відсутні повноцінні монументи трьом фундаментальним постатям українського державотворення - гетьману Івану Мазепі, Голові Директорії УНР Симону Петлюрі та гетьману Павлу Скоропадському. Водночас пам'ятник тоталітарному вождю Володимиру Леніну стояв у центрі Києва аж до Революції Гідності.
Про це РБК-Україна розповів голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), історик та майор запасу ЗСУ Олександр Алфьоров під час інтерв'ю для проєкту "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.
За словами Алфьорова, столиця держави за своєю суттю не може залишатися ідеологічно та сакрально недорозвинутою. Проте в питанні вшанування власного історичного пантеону Київ роками демонструє відсутність політичної волі та сміливості.
"Ви маєте сміливість поставити в Незалежній Україні пам'ятник Петлюрі? Пам'ятник Мазепі? Пам'ятник Скоропадському? Ми питаємо про інші міста, питаємо, чому в Одесі Катерина II стояла... Так ви не будьте м'якотілими і дайте собі відповідь на це запитання відверто", - наголосив очільник УІНП.
Він підкреслив, що в той час як постаті княжої доби та козаччини (Володимир, Ярослав Мудрий, Сагайдачний, Хмельницький, Орлик) у столиці представлені, ключовий період визвольних змагань та розбудови державності XX століття залишається практично "замороженим".
Алфьоров звернув увагу на тривалий період толерантності українців до радянської монументальної спадщини, яка роками формувала хибні смисли в центрі столиці.
"У нас Ленін стояв до грудня 2013 року. Мами водили дітей, діти питали: хто це такий? Він ніколи тут не бував, розпочав репресії, знищив українську державність - а відповідь була: "хай стоїть". У столиці немає пам'ятників трьом ключовим особам, і про що ми після цього говоримо?" - підкреслив історик.
За його словами, хоча ідея встановити пам'ятник Мазепі на Бесарабській площі на місці поваленого Леніна неодноразово звучала на найвищому державному рівні, місто досі не реалізувало цей та інші базові меморіальні проєкти.
Серед інших гострих системних проблем столиці у сфері національної пам'яті:
Алфьоров підсумував, що Київ має нарешті стати справжнім ідеологічним центром країни, де історія виступатиме не "шкільною казочкою", а фундаментальною опорою суверенітету та дороги в майбутнє.
Довідково:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні 2026 року підписав указ про підготовку до встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Його планують встановити на бульварі Тараса Шевченка, на місці демонтованого монумента Володимиру Леніну. Ескіз оберуть на відкритому конкурсі, а встановлення пам’ятника та благоустрій території профінансують із бюджету столиці.