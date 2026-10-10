Комплекс неполноценности и недостаток смелости

По словам Алферова, столица государства по своей сути не может оставаться идеологически и сакрально недоразвитой. Однако в вопросе чествования собственного исторического пантеона Киев годами демонстрирует отсутствие политической воли и смелости.

"Вы имеете смелость поставить в Независимой Украине памятник Петлюре? Памятник Мазепе? Памятник Скоропадскому? Мы спрашиваем о других городах, спрашиваем, почему в Одессе Екатерина II стояла... Так вы не будьте мягкотелыми и ответьте на этот вопрос откровенно", - акцентировал руководитель УИНП.

Он подчеркнул, что в то время как фигуры княжеских времен и козачества (Владимир, Ярослав Мудрый, Сагайдачный, Хмельницкий, Орлик) в столице представлены, ключевой период освободительной борьбы и развития государственности XX века остается практически "замороженным".

Культ "предшественников" и инертность общества

Алферов обратил внимание на длительный период толерантности украинцев к советскому монументальному наследию, которое годами формировало ошибочные смыслы в центре столицы.

"У нас Ленин стоял до декабря 2013 года. Мамы водили детей, дети спрашивали: кто это такой? Он никогда здесь не бывал, начал репрессии, уничтожил украинскую государственность - а ответ был: "пусть стоит". В столице нет памятников трем ключевым лицам, и о чем мы после этого говорим?" - подчеркнул историк.

По его словам, хотя идея установить памятник Мазепе на Бессарабской площади на месте свергнутого Ленина неоднократно звучала на самом высоком государственном уровне, город до сих пор не реализовал этот и другие базовые мемориальные проекты.

Пробелы в мемориализации и настоящие вызовы

Среди других острых системных проблем столицы в сфере национальной памяти:

Отсутствие Пантеона: В Киеве до сих пор не создан Национальный Пантеон и мемориал, где были бы перезахоронены выдающиеся деятели украинской истории, умершие в эмиграции.

В Киеве до сих пор не создан Национальный Пантеон и мемориал, где были бы перезахоронены выдающиеся деятели украинской истории, умершие в эмиграции. Отсутствие главного мемориала войны: Несмотря более десяти лет российско-украинской войны, в столице до сих пор нет единого комплексообразующего мемориала погибшим защитникам и защитницам Украины.

Несмотря более десяти лет российско-украинской войны, в столице до сих пор нет единого комплексообразующего мемориала погибшим защитникам и защитницам Украины. Путаница с имперскими символами: Проведение деколонизации часто тормозилось на уровне органов местного самоуправления, которые остерегались конфликтов с электоратом и держались за советские и российские топонимы.

Алферов подытожил, что Киев должен стать настоящим идеологическим центром страны, где история будет выступать не "школьной сказочкой", а фундаментальной опорой суверенитета и дороги в будущее.

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