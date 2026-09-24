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Мазепа у центрі Києва на місці Леніна: Кабмін підтримав встановлення пам’ятника

13:19 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Мазепа у центрі Києва на місці Леніна: Кабмін підтримав встановлення пам’ятника Що відомо про встановлення пам'ятника (фото: Getty Images)
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Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства культури щодо встановлення в Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Монумент планують розмістити на бульварі Тараса Шевченка - на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства культури України.

Пам’ятник Мазепі встановлять у центрі Києва

Майбутній монумент пропонують встановити на місці, де раніше стояв пам’ятник Володимиру Леніну.

Вигляд пам’ятника визначать за результатами відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація.

Міністерство культури також буде замовником проєктування та виготовлення монумента.

Хто профінансує встановлення

Встановлення пам’ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть з бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення монумента також можуть залучити інші джерела фінансування, не заборонені законом.

Остаточну вартість проєкту визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Ініціативу щодо встановлення пам’ятника Мазепі у червні 2026 року озвучив президент Володимир Зеленський. Її реалізацію передбачає указ президента від 21 серпня 2026 року №781 "Питання вшанування пам’яті гетьмана України Івана Мазепи".

Інші ініціативи для цієї локації

У квітні 2026-го в КМДА оприлюднили проєкт облаштування простору на перетині бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика. Головна мета - створення безбар’єрного середовища. Однак ця ініціатива потрапила під шквал критики, після чого серед містян провели опитування.

Майже 80% мешканців столиці підтримали ідею облаштувати безбар’єрний громадський простір із фонтаном на місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі на кошти меценатів.

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