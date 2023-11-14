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Чому у Києві балістику ППО збиває, а в інших містах не завжди вдається: пояснення Ігната

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони, щоб повністю покрити територію країни та захистити всі міста від ворожих ракет. До того ж навіть така система, як Patriot, не може збивати абсолютно всі балістичні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чому у Києві балістичні цілі збиваються, а у Харкові, наприклад, не завжди вдається, речник зазначив, що кількості систем ППО в Україні не вистачає, щоб покрити всю територію.

"Скільки у нас дивізіонів Patriot ми знаємо. Два дивізіони, які були офіційно озвучені. Очікуємо, що буде більше. Patriot, який здатний працювати по балістиці теж не безмежні можливості має", - сказав Ігнат.

За його словами, радіус дії Patriot по балістичній цілі до 40 км.

"Тому можна лише собі уявити скільки потрібно таких систем, щоб покрити територію України. Принаймні захистити усі великі міста, об'єкти тощо. Тому поступово посилюємося", - додав речник.

Атаки РФ по Україні

Російські війська з весни використовують комбіновані нічні атаки з використанням різних ракет та ударних безпілотників для завдання ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі різних регіонів України.

Останнім часом кількість таких ударів скоротилася. Військове керівництво України та експерти сходяться на думці, що ворог береже дефіцитні ракети для ударів по енергетиці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює свою протиповітряну оборону, але небезпека російських ударів залишається значною. Тому українцям не варто ігнорувати повітряні тривоги.

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