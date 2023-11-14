Почему в Киеве баллистику ПВО сбивает, а в других городах не всегда удается: объяснение Игната

Отвечая на вопрос, почему в Киеве баллистические цели сбиваются, а в Харькове, например, не всегда удается, спикер отметил, что количества систем ПВО в Украине не хватает, чтобы покрыть всю территорию.

"Сколько у нас дивизионов Patriot мы знаем. Два дивизиона, которые были официально озвучены. Ожидаем, что будет больше. Patriot, способный работать по баллистике, тоже не безграничны возможности", - сказал Игнат.

По его словам, радиус действия Patriot по баллистической цели - до 40 км.

"Поэтому можно только себе представить сколько нужно таких систем, чтобы покрыть территорию Украины. По крайней мере, защитить все крупные города, объекты и т.д. Поэтому постепенно усиливаемся", - добавил спикер.

Атаки РФ по Украине

Российские войска с весны используют комбинированные ночные атаки с использованием различных ракет и ударных беспилотников для нанесения ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре разных регионов Украины.

В последнее время количество таких ударов сократилось. Военное руководство Украины и эксперты сходятся во мнении, что враг бережет дефицитные ракеты для ударов по энергетике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает свою противовоздушную оборону, но опасность от российских ударов остается значительной. Потому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги.