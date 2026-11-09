Чому "Іскандери" РФ влучають у мости навіть під час роботи РЕБ, - пояснення "Флеша"

За його словами, під час повітряних тривог навігацію придушують над усією територією країни. За таких умов "Іскандеру" складно влучити в об'єкт із точністю до метра. Звичайна інерційна система наведення не здатна забезпечити таку точність.

Однак росіяни прагнуть завдавати максимально точних ударів по обраних об'єктах. Тому на ракетах "Іскандер" використовують додаткові системи наведення.

Зокрема, йдеться про оптичні головки 9Э436 і 9Б918, а також дорожчі варіанти з радіолокаційним наведенням такі, як 9Б918.

Як пояснив "Флеш", під час зниження боєголовки ракета протягом кількох секунд сканує місцевість за допомогою радіолокаційної системи.

Після цього до системи наведення надходить поправка, яка дає змогу скоригувати політ перед ударом.

Удари РФ по мостах України

Останніми тижнями російські війська активізували атаки на мости, зокрема в Києві. Під ударом опинився Південний міст, який неодноразово атакували дронами, а згодом - і балістичними ракетами.

Наслідки цих ударів вплинули не лише на стан інфраструктури, а й на транспортне сполучення між берегами Дніпра.

Однією з найбільш резонансних стала атака 27 жовтня. За даними РБК-Україна, росіяни вдарили по Південному мосту кількома балістичними ракетами.

У ніч на 7 листопада під ударом опинився вже Північний міст. За даними мера Києва Віталія Кличка, у переправу влучили кілька балістичних ракет. Внаслідок атаки пошкоджено дорожнє покриття, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.