Чому Індія не розриває зв'язки з Росією: пояснення індійського аналітика

"Однією з причин нейтралітету Індії, яка орієнтується на Росію, є запобігання ще тіснішому китайсько-російському альянсу. Індія сподівається, що, зберігаючи добрі відносини з Росією, вона зможе гарантувати, що китайсько-російський альянс не поглибиться", - заявив РБК-Україна провідний співробітник індійського аналітичного центру Observer Research Foundation Манодж Джоші.

Аналітик вважає, що візит прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді до Києва направлений на те, щоб продемонструвати рівноважний підхід Індії до війни РФ проти України.

"Індія закликала до миру шляхом діалогу та переговорів і розглядає цей візит як частину сприяння цьому процесу. Цей візит відбувся незабаром після візиту прем'єр-міністра до Росії, який зазнав критики в багатьох західних країнах", - пояснює Манодж Джоші.

Індійський експерт додав, що цим візитом Індія демонструє "свою стурбованість жахливою ціною, яку Україна платить за війну".