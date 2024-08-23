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Почему Индия не разрывает связи с Россией: объяснение индийского аналитика

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Индия сохраняет связи с Россией на фоне войны в Украине. Нью-Дели надеется, что такой шаг не позволит углубить китайско-российский альянс.

Одна из причин нейтралитета Индии, которая ориентируется на Россию, является предотвращение еще более тесного китайско-российского альянса. Индия надеется, что, сохраняя хорошие отношения с Россией, она сможет гарантировать, что китайско-российский альянс не углубится",  - заявил РБК-Украина ведущий сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Манодж Джоши.

Аналитик считает, что визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Киев направлен на то, чтобы продемонстрировать равновесный подход Индии к войне РФ против Украины.

"Индия призвала к миру путем диалога и переговоров и рассматривает этот визит как часть содействия этому процессу. Этот визит состоялся вскоре после визита премьер-министра в Россию, который подвергся критике во многих западных странах", - объясняет Манодж Джоши.

Индийский эксперт добавил, что этим визитом Индия демонстрирует "свою обеспокоенность ужасающей ценой, которую Украина платит за войну".

 

 

Визит Моди

Сегодня, 23 августа, в канун Дня Независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с визитом. Это первый в истории визит главы правительства Индии в Украину. То есть, Моде впервые приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Киеве индийский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этой поездки Моди побывал в Польше.

Что известно о Нарендре Моди, которые возглавляет правительство Индии уже 10 лет, - в материале РБК-Украина.

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