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Чому Індія не розриває зв'язки з Росією: пояснення індійського аналітика

Київ, П'ятниця 23 серпня 2024 09:42
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Чому Індія не розриває зв'язки з Росією: пояснення індійського аналітика Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталія Юрченко

Індія зберігає зв'язки з Росією на тлі війни в Україні. Нью-Делі сподівається, що такий крок не дозволить поглибити китайсько-російський альянс.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Навіщо прем’єр Індії Моді приїхав в Україну і чи вплине його візит на перебіг війни".

"Однією з причин нейтралітету Індії, яка орієнтується на Росію, є запобігання ще тіснішому китайсько-російському альянсу. Індія сподівається, що, зберігаючи добрі відносини з Росією, вона зможе гарантувати, що китайсько-російський альянс не поглибиться", - заявив РБК-Україна провідний співробітник індійського аналітичного центру Observer Research Foundation Манодж Джоші.

Аналітик вважає, що візит прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді до Києва направлений на те, щоб продемонструвати рівноважний підхід Індії до війни РФ проти України.

"Індія закликала до миру шляхом діалогу та переговорів і розглядає цей візит як частину сприяння цьому процесу. Цей візит відбувся незабаром після візиту прем'єр-міністра до Росії, який зазнав критики в багатьох західних країнах", - пояснює Манодж Джоші.

Індійський експерт додав, що цим візитом Індія демонструє "свою стурбованість жахливою ціною, яку Україна платить за війну".

Візит Моді

Сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з візитом. Це перший в історії візит глави уряду Індії до України. Тобто Моді вперше приїхав до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Києві індійський прем'єр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. До цієї поїздки Моді побував у Польщі.

Що відомо про Нарендру Моді, який очолює уряд Індії вже 10 років, - у матеріалі РБК-Україна.

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