Почему Индия не разрывает связи с Россией: объяснение индийского аналитика

Индия сохраняет связи с Россией на фоне войны в Украине. Нью-Дели надеется, что такой шаг не позволит углубить китайско-российский альянс.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зачем премьер Индии Моди приехал в Украину и повлияет ли его визит на ход войны".

Одна из причин нейтралитета Индии, которая ориентируется на Россию, является предотвращение еще более тесного китайско-российского альянса. Индия надеется, что, сохраняя хорошие отношения с Россией, она сможет гарантировать, что китайско-российский альянс не углубится", - заявил РБК-Украина ведущий сотрудник индийского аналитического центра Observer Research Foundation Манодж Джоши.

Аналитик считает, что визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Киев направлен на то, чтобы продемонстрировать равновесный подход Индии к войне РФ против Украины.

"Индия призвала к миру путем диалога и переговоров и рассматривает этот визит как часть содействия этому процессу. Этот визит состоялся вскоре после визита премьер-министра в Россию, который подвергся критике во многих западных странах", - объясняет Манодж Джоши.

Индийский эксперт добавил, что этим визитом Индия демонстрирует "свою обеспокоенность ужасающей ценой, которую Украина платит за войну".