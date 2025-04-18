Чому гуде вентилятор під капотом авто: визначаємо головні причини

Далекого від технічних нюансів водія може насторожити потужне гудіння, яке раптом починає лунати спереду машини. Коли варто хвилюватись, а коли вважати, що все гаразд, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Про те, чому вмикається на повну потужність вентилятор під капотом, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Розбалувані досконалими конструкціями нинішніх авто, сучасні автомобілісти звикли, що все в машині працює без надмірних шумів і вібрацій. І тут раптом водій помічає, що з під капоту долинає рівне потужне гудіння. Що це може означати?

Що гудить під капотом

Якщо автомобіль відносно молодий і не має хронічних проблем, найчастіше гудіння з під капоту означає, що мотору жарко. З одного боку, це нормальне явище для агрегата, в якому постійно згорає бензин чи дизель, а з іншого – температура двигуна має утримуватись у певних межах. Тому конструктори змушені були організувати систему охолодження двигуна, яка має радіатор, у свою чергу укомплектований вентилятором.

Власне, у сучасній машині радіатор не один, і всі вони мають два способи охолодження. Перший – шляхом природнього обдуву зустрічним потоком повітря, другий – примусовий, за допомогою вентилятора. Який в наш час здебільшого приводиться електродвигуном.

Обдув радіатора

Більшість сучасних авто мають по кілька радіаторів: один або два радіатори двигуна (антифриз і олива), кондиціонера, коробки передач, інтеркулера надуву… Частина з них в теплу пору у певних режимах потребує постійного примусового обдування. Відтак, електровентилятор має для цього або повільну швидкість єдиного великого вентилятора, або окремий маленький вентилятор. Обидва можуть працювати нечутно для водія – скажімо, слабкий обдув активується щоразу при використанні кондиціонера.

Проте є й інші режими, коли основний радіатор автомобіля – системи охолодження двигуна – потребує інтенсивного охолодження. Тож тоді і вмикається на повну силу примусове обдування. Електронний блок управління автомобіля активує на максимальні оберти або єдиний великий радіатор, або обидва менших – залежно від того, як це було задумано конструкторами машини. Найчастіше таке відбувається, коли температура мотора зростає через навантаження на крутому або затяжному підйомі чи, скажімо, коли машина потрапляє у щільний і повільний міський трафік.

Однак, і тут водій може не помічати нічого особливого, адже гудіння навіть потужного вентилятора буває не чути за шумом мотора, на фоні увімкненої музики в салоні чи через загальний шум вулиці.

І дуже добре загрозливе гудіння з під капоту стає чути, коли машина повільно рухається тихою вулицею або паркується у дворі, - наприклад, коли відкрито вікно салону. Зважаючи, що гудіння часто підсилюється вібраціями, який електромотор передає на метал кузова, цей звук здається особливо тривожним.

Коли вентилятор – це нормально

При тому для в цілому справного автомобіля є нормальним, коли його головний підкапотний вентилятор вмикається:

У спекотний літній день;

При увімкненому кондиціонері;

Під час руху міським маршрутом або відразу після того;

Під час руху на підйом або відразу по тому;

При стоянці машини у спеку з працюючим двигуном і активованим кондиціонером.

Коли вентилятор – ознака негараздів

Звісно, є достатньо ситуацій, коли увімкнення обдуву є недоречним і говорить про якісь дрібні чи маленькі несправності. Неправильно, якщо потужний вентилятор під капотом працює:

Після запуску холодного двигуна;

Холодного дня під час руху по вільній заміській дорозі;

Взимку на ледь прогрітому двигуні.

Проте слід розуміти, що і взимку двигуну може бути гаряче і тоді він охолоджує себе вентилятором – зокрема, після важкої роботи типу буксування в снігу чи багні, повільного руху у міських корках або засніженим путівцем.

Коротко

Якщо гудіння з під капота здалося вам незвичним і підозрілим, варто показати автомобіль механікам на СТО, якій ви довіряєте. Вони проведуть діагностику – можливо, у тому числі інструментальну, за допомогою електронного сканера, і скасують чи підтвердять ваші побоювання. Майте на увазі, що проблеми з системою охолодження можуть призвести до серйозної поламки двигуна – аж до його капітального ремонту. Тому якщо є сумніви, краще справді підстрахуватись і завітати до професіоналів.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та L`Automobile.