Почему гудит вентилятор под капотом авто: определяем главные причины

Далекого от технических нюансов водителя может насторожить мощное гудение, которое вдруг начинает раздаваться спереди машины. Когда стоит волноваться, а когда считать, что все в порядке, рассказывают журналисты РБК-Украина Авто.

О том, почему включается на полную мощность вентилятор под капотом, читайте в материале РБК-Украина .

Разбалованные совершенными конструкциями нынешних авто, современные автомобилисты привыкли, что все в машине работает без чрезмерных шумов и вибраций. И тут вдруг водитель замечает, что из под капота доносится ровное мощное гудение. Что это может означать?

Что гудит под капотом

Если автомобиль относительно молодой и не имеет хронических проблем, чаще всего гудение из под капота означает, что мотору жарко. С одной стороны, это нормальное явление для агрегата, в котором постоянно сгорает бензин или дизель, а с другой - температура двигателя должна удерживаться в определенных пределах. Поэтому конструкторы вынуждены были организовать систему охлаждения двигателя, которая имеет радиатор, в свою очередь укомплектованный вентилятором.

Собственно, в современной машине радиатор не один, и все они имеют два способа охлаждения. Первый - путем естественного обдува встречным потоком воздуха, второй - принудительный, с помощью вентилятора. Который в наше время в большинстве случаев приводится электродвигателем.

Обдув радиатора

Большинство современных авто имеют по несколько радиаторов: один или два радиатора двигателя (антифриз и масло), кондиционера, коробки передач, интеркулера наддува ... Часть из них в теплое время в определенных режимах требует постоянного принудительного обдува. Следовательно, электровентилятор имеет для этого или медленную скорость единого большого вентилятора, или отдельный маленький вентилятор. Оба могут работать неслышно для водителя - скажем, слабый обдув активируется каждый раз при использовании кондиционера.

Однако есть и другие режимы, когда основной радиатор автомобиля - системы охлаждения двигателя - требует интенсивного охлаждения. Поэтому тогда и включается на полную силу принудительный обдув. Электронный блок управления автомобиля активирует на максимальные обороты или единственный большой радиатор, или оба меньших - в зависимости от того, как это было задумано конструкторами машины. Чаще всего такое происходит, когда температура мотора растет из-за нагрузки на крутом или затяжном подъеме или, скажем, когда машина попадает в плотный и медленный городской трафик.

Однако, и здесь водитель может не замечать ничего особенного, ведь гудение даже мощного вентилятора бывает не слышно за шумом мотора, на фоне включенной музыки в салоне или из-за общего шума улицы.

И очень хорошо угрожающее гудение из-под капота становится слышно, когда машина медленно движется по тихой улице или паркуется во дворе, - например, когда открыто окно салона. Учитывая, что гудение часто усиливается вибрациями, который электромотор передает на металл кузова, этот звук кажется особенно тревожным.

Когда вентилятор - это нормально

При том для в целом исправного автомобиля является нормальным, когда его главный подкапотный вентилятор включается:

В жаркий летний день;

При включенном кондиционере;

Во время движения по городскому маршруту или сразу после того;

Во время движения на подъем или сразу после того;

При стоянке машины в жару с работающим двигателем и активированным кондиционером.

Когда вентилятор - признак неполадок

Конечно, есть достаточно ситуаций, когда включение обдува является неуместным и говорит о каких-то мелких или маленьких неисправностях. Неправильно, если мощный вентилятор под капотом работает:

После запуска холодного двигателя;

Холодным днем во время движения по свободной загородной дороге;

Зимой на едва прогретом двигателе.

Однако следует понимать, что и зимой двигателю может быть горячо и тогда он охлаждает себя вентилятором - в частности, после тяжелой работы типа буксования в снегу или грязи, медленного движения в городских пробках или по заснеженной проселочной дороге.

Коротко

Если гудение из под капота показалось вам необычным и подозрительным, стоит показать автомобиль механикам на СТО, которой вы доверяете. Они проведут диагностику - возможно, в том числе инструментальную, с помощью электронного сканера, и отменят или подтвердят ваши опасения. Имейте в виду, что проблемы с системой охлаждения могут привести к серьезной поломке двигателя - вплоть до его капитального ремонта. Поэтому если есть сомнения, лучше действительно подстраховаться и посетить профессионалов.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и L`Automobile.