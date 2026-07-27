Чому горять сонячні панелі і як уникнути небезпеки

Пожежі сонячних панелей привернули більше уваги в Європі через швидке зростання кількості фотоелектричних установок. Однак експерти зазначають, що ризик займання для правильно встановлених і обслуговуваних систем залишається дуже низьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Сонячні панелі стали одним із найбільш поширених джерел відновлюваної енергії в Європі. Разом зі стрімким розвитком цієї технології зросла й увага до випадків їхнього займання.
За останній рік у Великій Британії сталося кілька пожеж, пов’язаних із сонячними панелями. Зокрема, у графстві Саффолк близько 80 шкіл тимчасово відключили свої установки як запобіжний захід.
Водночас фахівці наголошують: такі випадки залишаються рідкісними у порівнянні із загальною кількістю встановлених систем.
Сонячна енергетика продовжує активно розвиватися в Європейському Союзі. За даними Євростату, у 2024 році відновлювані джерела забезпечили 47,5% споживання електроенергії в ЄС, а сонячні фотоелектричні системи становили майже чверть цього показника.
Зростання кількості панелей автоматично збільшило і кількість повідомлень про пожежі, однак це не означає, що технологія стала небезпечною.
Дослідження нідерландського інституту TNO показало, що у 2015–2018 роках у Нідерландах зафіксували лише 27 пожеж у будівлях із фотоелектричними системами. Більшість із них сталися у житлових будинках.
При цьому у 2018 році в країні було встановлено близько 170 тисяч нових сонячних систем. Таким чином, частка таких випадків становила менше ніж 0,014%.
У Німеччині дослідницький інститут Fraunhofer ISE повідомляв, що у період з 1993 по 2013 рік лише близько 0,006% фотоелектричних установок спричинили пожежі зі значними пошкодженнями.
За даними Європейської комісії, пожежі сонячних установок трапляються значно рідше, ніж пожежі, пов’язані з багатьма звичайними побутовими приладами.
Основні причини займання зазвичай пов’язані не із самою технологією, а з проблемами монтажу або несправними компонентами.
Серед можливих причин:
Дослідження європейських країн показують, що у більшості випадків займання обмежуються самим фотоелектричним обладнанням.
Приблизно 68% пожеж, які аналізували дослідники, не виходили за межі сонячної установки. Близько 24% випадків призводили до пошкодження прилеглих конструкцій, наприклад даху.
Серйозне поширення вогню відбувалося значно рідше - близько у 5% випадків, а повне знищення будівлі становило приблизно 3%.
Фахівці радять власникам сонячних систем дотримуватися кількох правил безпеки.
Передусім встановлення панелей варто довіряти лише сертифікованим спеціалістам. Самостійний монтаж на дахах може збільшити ризик помилок у підключенні.
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Попри окремі випадки пожеж, експерти не вважають сонячні панелі високоризиковою технологією.
Основна проблема, за їхніми словами, полягає не у самих фотоелектричних елементах, а у якості монтажу, стані обладнання та регулярності обслуговування.
З'ясувалось, що сонячні електростанції можуть втратити частину виробітку. Все через впровадження механізму передиспетчеризації для відновлюваної енергетики.
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