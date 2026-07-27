Чому горять сонячні панелі і як уникнути небезпеки

Сонячні панелі стали одним із найбільш поширених джерел відновлюваної енергії в Європі. Разом зі стрімким розвитком цієї технології зросла й увага до випадків їхнього займання.

За останній рік у Великій Британії сталося кілька пожеж, пов’язаних із сонячними панелями. Зокрема, у графстві Саффолк близько 80 шкіл тимчасово відключили свої установки як запобіжний захід.

Водночас фахівці наголошують: такі випадки залишаються рідкісними у порівнянні із загальною кількістю встановлених систем.

Наскільки часто сонячні панелі стають причиною пожеж

Сонячна енергетика продовжує активно розвиватися в Європейському Союзі. За даними Євростату, у 2024 році відновлювані джерела забезпечили 47,5% споживання електроенергії в ЄС, а сонячні фотоелектричні системи становили майже чверть цього показника.

Зростання кількості панелей автоматично збільшило і кількість повідомлень про пожежі, однак це не означає, що технологія стала небезпечною.

Дослідження нідерландського інституту TNO показало, що у 2015–2018 роках у Нідерландах зафіксували лише 27 пожеж у будівлях із фотоелектричними системами. Більшість із них сталися у житлових будинках.

При цьому у 2018 році в країні було встановлено близько 170 тисяч нових сонячних систем. Таким чином, частка таких випадків становила менше ніж 0,014%.

У Німеччині дослідницький інститут Fraunhofer ISE повідомляв, що у період з 1993 по 2013 рік лише близько 0,006% фотоелектричних установок спричинили пожежі зі значними пошкодженнями.

Чому можуть загорятися сонячні панелі

За даними Європейської комісії, пожежі сонячних установок трапляються значно рідше, ніж пожежі, пов’язані з багатьма звичайними побутовими приладами.

Основні причини займання зазвичай пов’язані не із самою технологією, а з проблемами монтажу або несправними компонентами.

Серед можливих причин:

неправильне встановлення обладнання;

пошкодження електричних з’єднань;

несправність інверторів;

старіння або недостатнє обслуговування системи;

механічні пошкодження після екстремальної погоди.

Які наслідки мають такі пожежі

Дослідження європейських країн показують, що у більшості випадків займання обмежуються самим фотоелектричним обладнанням.

Приблизно 68% пожеж, які аналізували дослідники, не виходили за межі сонячної установки. Близько 24% випадків призводили до пошкодження прилеглих конструкцій, наприклад даху.

Серйозне поширення вогню відбувалося значно рідше - близько у 5% випадків, а повне знищення будівлі становило приблизно 3%.

Як зменшити ризик пожежі

Фахівці радять власникам сонячних систем дотримуватися кількох правил безпеки.

Передусім встановлення панелей варто довіряти лише сертифікованим спеціалістам. Самостійний монтаж на дахах може збільшити ризик помилок у підключенні.

Також рекомендується:

регулярно перевіряти стан панелей та електричного обладнання;

проводити технічне обслуговування кожні кілька років;

перевіряти систему після сильного вітру або інших екстремальних погодних явищ;

встановлювати інвертори на негорючих поверхнях;

не розміщувати обладнання поруч із легкозаймистими матеріалами.

Сонячна енергетика залишається безпечною за правильного використання

Попри окремі випадки пожеж, експерти не вважають сонячні панелі високоризиковою технологією.

Основна проблема, за їхніми словами, полягає не у самих фотоелектричних елементах, а у якості монтажу, стані обладнання та регулярності обслуговування.