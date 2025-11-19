Чому ваш гардероб не працює: Андре Тан пояснив головну помилку у виборі одягу

Основні стратегії формування гардероба

За словами стиліста, існує чотири основні стратегії, яких дотримуються люди, проте справді ефективною є лише одна з них.

У першій стратегії, яку Тан називає "стратегією порятунку", люди зберігають одяг не через актуальність, а через жалість його позбутися.

"Ми залишаємо речі тільки тому, що майже не носили їх або тому, що колись вони були модними. Або тому, що це був хороший бренд", - пояснює дизайнер.

На його думку, якщо річ потребує "порятунку", вона вже втратила цінність для гардероба.

Друга поширена стратегія - стилізація за будь-яку ціну. Йдеться про ситуації, коли образ доводиться "витягати" додатковими аксесуарами або шарами, щоб надати йому хоч трохи виразності.

Однак навіть у цьому випадку результат може виглядати перевантаженим або неприродним.

Третя стратегія зводиться до простого носіння речей за принципом комфорту. Людина купує одяг, який здається зручним, але згодом помічає: попри зовнішню правильність, образ не її.

"Емоційного відгуку немає, і це стає очевидним у дзеркалі", - зазначає Тан.

На противагу цим підходам дизайнер виокремлює четверту, найпродуктивнішу стратегію - формування гардероба, який виглядає стильно без зайвих зусиль.

За словами Тана, секрет полягає у вдалій базі та так званих "стайл-маркерах" - речах, що відображають індивідуальність. Це ті елементи, які не потрібно рятувати чи компенсувати.

"Ви просто одягаєтеся і маєте гармонійний вигляд", - підкреслює він.

Також Андре Тан поділився простими правилами для формування образів.

Як формувати стильні "луки"

Правило 1 - структура в образі

Саме вона замінює потребу "рятувати" речі. Жакет, чітка лінія плеча, структурована сумка - і навіть найпростіший лук виглядає продуманим.

Андре Тан розповів про помилки в гардеробі (скриншот)

Правило 2 - контрасти

Світле + темне, об'ємне + вузьке. Контраст - це те, що робить образ "дорогим" на око. Це той інструмент, який працює замість хаотичного "стилізувати".

Андре Тан розповів, як створювати ідеальні образи (скриншот)

Правило 3 - один акцент

Багато хто часто намагається "посилити" образ і робить навпаки. Одного акценту - кольору, прикраси або цікавого крою - цього достатньо, щоб не виглядати перевантажено.

Андре Тан розповів про помилки в гардеробі (скриншот)

Правило 4 - стиль створюють не речі, а їхня комбінація

Ви можете мати мінімум одягу, але якщо він працює між собою - ви вже маєте дорогий вигляд. Бо справжній стиль - це про відчуття себе.

Андре Тан про стиль (скриншот)