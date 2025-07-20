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У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки

Фото: Дюбуа бив частіше, Усик – точніше (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Стала відома статистика бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа та суддівські записки на момент нокауту. Є моменти, в яких британець перевершив українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Compubox.

Дюбуа бив частіше

Загалом британець завдав більше ударів – 179 проти 153 у Усика. Однак українець продемонстрував набагато кращу влучність: 57 проти 35.

Дюбуа випереджав Усика за кількістю ударів у стартових трьох раундах, однак за точними – лише в третьому. Натомість у вирішальному, п'ятому раунді український боксер завдав 12 точних ударів, а британець – лише два.

Статистика реваншу Усик – Дюбуа:

  • Влучні удари: 57–35
  • Всього ударів: 153–179
  • Влучні джеби: 21–11
  • Влучні силові удари: 36–24

Судді відкрили карти

Суддівські картки також свідчать про впевнений контроль Усика над поєдинком.

Українець вигравав після чотирьох раундів. Один суддя віддав Усику всі раунди. Інші двоє побачили перемогу українця у трьох періодах з чотирьох, віддавши перевагу Дюбуа у третьому.

Усик – Дюбуа: підсумкові оцінки суддів:

  • Бенуа Руссель (Канада): 40-36
  • Патрік Морлі (США): 39-37
  • Майк Росс (США): 39-37

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БоксОлександр Усик