У чому Дюбуа перевершив Усика: оприлюднили статистику бою та суддівські записки

Дюбуа бив частіше

Загалом британець завдав більше ударів – 179 проти 153 у Усика. Однак українець продемонстрував набагато кращу влучність: 57 проти 35.

Дюбуа випереджав Усика за кількістю ударів у стартових трьох раундах, однак за точними – лише в третьому. Натомість у вирішальному, п'ятому раунді український боксер завдав 12 точних ударів, а британець – лише два.

Статистика реваншу Усик – Дюбуа:

Влучні удари: 57–35

Всього ударів: 153–179

Влучні джеби: 21–11

Влучні силові удари: 36–24

Судді відкрили карти

Суддівські картки також свідчать про впевнений контроль Усика над поєдинком.

Українець вигравав після чотирьох раундів. Один суддя віддав Усику всі раунди. Інші двоє побачили перемогу українця у трьох періодах з чотирьох, віддавши перевагу Дюбуа у третьому.

Усик – Дюбуа: підсумкові оцінки суддів: