В чем Дюбуа превзошел Усика: обнародовали статистику боя и судейские записки

Стала известна статистика боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа и судейские записки на момент нокаута. Есть моменты, в которых британец превзошел украинца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Compubox.
В целом британец нанес больше ударов - 179 против 153 у Усика. Однако украинец продемонстрировал гораздо лучшую точность: 57 против 35.
Дюбуа опережал Усика по количеству ударов в стартовых трех раундах, однако по точным - только в третьем. Зато в решающем, пятом раунде украинский боксер нанес 12 точных ударов, а британец - только два.
Статистика реванша Усик - Дюбуа:
Судейские карточки также свидетельствуют об уверенном контроле Усика над поединком.
Украинец выигрывал после четырех раундов. Один судья отдал Усику все раунды. Другие двое увидели победу украинца в трех периодах из четырех, отдав преимущество Дюбуа в третьем.
Усик - Дюбуа: итоговые оценки судей:
Смотрите полный видеообзор поединка, который окрестили "боем века".
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